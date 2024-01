Le feuilleton de la vente du Parc des Princes a été relancé de plus belle ces derniers jours. La mairie de Paris ne veut toujours pas le vendre et propose une solution au PSG.

Pour poursuivre son développement, le PSG compte devenir propriétaire de son stade. Dans l’idéal, il aimerait racheter le Parc des Princes à la mairie de Paris. Mais cette dernière ne compte pas en entendre parler. Dans ses dernières prises de parole, Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien, a expliqué qu’il espérait toujours convaincre la mairie de vendre l’enceinte historique des Rouge & Bleu, mais qu’il ne comptait pas attendre encore des années pour trouver un accord. Il a expliqué avoir des solutions de lieu pour la création d’un nouveau stade. Il aimerait que ce dossier se décante dans les trois mois.

Interrogé au sujet de la vente du Parc des Princes au PSG, Emmanuel Grégoire, premier adjoint d’Anne Hidalgo, a expliqué ne pas envisager un départ du Parc du PSG, même si la position de la mairie n’a pas bougé dans ce dossier. « Je ne crois pas possible politiquement et juridiquement la faisabilité de faire construire un nouveau stade proche de Paris. La construction d’un nouveau stade ? Une option qui, si elle devait aboutir, prendrait au moins dix ans« , explique l’élu au Parisien, rappelant que le club de la capitale est contraint de demeurer au Parc jusqu’à 2043, date de fin du contrat d’occupation qui lie le club à la Ville. « L’hypothèse, absurde, pour le PSG, serait de ne pas utiliser le Parc pour l’équipe masculine. » Pierre Rabadan, adjoint au sport, évoque également des solutions proposées par la mairie au club. « Nous avons toujours veillé à tendre la main. Nous avons des propositions à faire pour que le club, même s’il n’achète pas le Parc des Princes, puisse valoriser ses investissements. Il faut instaurer un cadre de travail sans prérequis, sans ultimatum. On veut arriver à ce que les gens se parlent. »

Le Parisien explique que la Ville de Paris suggère une location très longue durée, qui pourrait prendre la forme d’un bail emphytéotique par exemple – la durée légale d’un tel contrat s’étire jusqu’à 99 ans – avec un loyer très modéré, permettant au PSG de se projeter. Et de mener à bien, à sa charge, les travaux d’agrandissement nécessaires à son développement. « On a un super projet à construire ensemble. On propose de retravailler sereinement, pour le démontrer et expliquer les choses« , avance Emmanuel Grégoire. « Les investissements que ferait le PSG seraient de toute façon épuisés en trente ans, après quoi il faudra en faire de nouveau. Ses intérêts seraient donc garantis. » Le quotidien se demande : Quitte à louer pour des décennies, pourquoi ne pas vendre le Parc, alors ? « Vendre, c’est un choix pour l’éternité. Le louer, c’est garantir que le Parc reste un stade de foot, le stade du PSG. Nous sommes tous de passage. Nous sommes les modestes dépositaires d’une longue histoire. Nous proposons une solution qui n’empêche pas le développement sportif du PSG, et en même temps qui permet au Parc des Princes de rester dans le patrimoine commun« , conclut Emmanuel Grégoire.