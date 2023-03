La proposition XXL du PSG pour Marcus Rashford

Marcus Rashford s’est trouvé dans le collimateur du PSG l’été dernier. Un transfert qui est finalement tombé à l’eau et ce, malgré une proposition apparemment XXL de la part du board parisien.

Marcus Rashford, voici un nom qui a, de nombreuses fois, été associé au PSG au sein de la rubrique transfert. Nasser Al-Khelaïfi avait notamment déclaré à son endroit il y a quelques mois de cela : « C’est un joueur vraiment étonnant. S’il est libre, tous les clubs seront après lui. C’est sûr. Nous ne le cachons pas, nous avons parlé avec lui, mais le moment n’était pas le bon pour les deux parties. » De quoi signifier que le PSG reviendra à la charge dans les mois à venir ? Rien n’est moins sûr, surtout que la situation contractuelle de l’international britannique est bien différente aujourd’hui et qu’une prolongation serait même dans les tuyaux.

Le PSG a mis le paquet pour convaincre Marcus Rashford

Reste que le PSG a bel et bien tenté sa chance l’été dernier de manière concrète et chiffrée, comme nous le révèle ce jour The Athletic. Ainsi, selon cette source, le club de la capitale aurait proposé un salaire mirobolant à Marcus Rashford afin de le convaincre de rallier la ville lumière. Cette dernière avoisinerait les 455000 euros par semaine. À l’année, cela représente un beau petit pactole avoisinant les 22 millions d’euros. Une offre qui est donc restée lettre morte. Le joueur de 25 ans réalise, de son côté, une saison plutôt prolifique avec 14 réalisations en 26 apparitions en Premier League.