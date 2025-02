La raison de la non-venue de Kolo Muani à l’AS Roma

Malgré un faible temps de jeu au PSG, Randal Kolo Muani a attisé les convoitises. L’AS Roma aurait aimé le recruter, mais n’avait pas les moyens, comme l’a expliqué Claudio Ranieri.

Pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani avait été invité par le PSG à se trouver une porte de sortie lors de ce mercato hivernal. Malgré un faible temps de jeu (14 matches compétitions confondues, deux titularisations, 453 minutes de temps de jeu), l’international français a attisé les convoitises de très nombreux clubs. Il a finalement pris la direction de la Juventus Turin sous la forme d’un prêt sans option d’achat de six mois.

A voir aussi : Randal Kolo Muani de nouveau prêté à la Juventus l’été prochain ?

« Je voulais Kolo Muani. Les dirigeants aussi »

Mais l’ancien nantais aurait pu signer dans un autre club italien lors de ce mercato hivernal. Le joueur, encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, était en effet dans le viseur de l’AS Roma. Le club italien voulait renforcer son attaque et avait donc pensé à Randal Kolo Muani. Mais l’ancien de l’Eintracht Francfort était trop cher pour le club de la Louve, comme l’a indiqué Claudio Ranieri, le coach des Romains, en conférence de presse. « Je voulais Kolo Muani. Les dirigeants aussi. Mais ce n’était pas possible. On n’avait pas l’argent nécessaire pour payer son salaire, et on devait d’abord baisser notre masse salariale », indique le coach italien dans des propos relayés par RMC Sport.