La raison de la programmation inhabituelle de PSG / Lens

La programmation inhabituelle de PSG / Lens, le dimanche à 17h15, suscite des questions. Une volonté de la part du diffuseur beIN SPORTS.

Après cette trêve internationale de septembre, le PSG retrouve la compétition ce dimanche après midi (17h15 sur beIN SPORTS 1) avec la réception du RC Lens. Habituellement placée le samedi à 17h, cette affiche de la 4e journée de Ligue 1 a été déplacée à dimanche, à la demande de beIN SPORTS.

Faire place nette au match Real Sociedad / Real Madrid

Ainsi, cette rencontre fera face au multiplex de Ligue 1+ (Brest / Paris FC, Metz / Angers et Strasbourg / Le Havre). « Un choc de programmation pas idéal pour la nouvelle chaîne de la Ligue mais un droit dont bénéficie beIN Sports dans son contrat. » En effet comme le rapporte L’Equipe, dans son contrat, la chaîne qatari a la possibilité de changer sa case du samedi après-mid à six reprises dans la saison, avec trois alternatives possibles : le vendredi à 20h45 ou le dimanche à 15h ou 17h15. Elle a donc utilisé son premier « joker » de la saison « pour faire place nette à son match de Liga, ce samedi : Real Sociedad-Real Madrid (16h15). » La saison passée, beIN SPORTS avait déjà usé de son droit à plusieurs reprises. Cette opération peut-elle profiter au PSG ? Si cela donnera un jour en moins pour préparer le premier match de Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame (17 septembre), elle permet surtout aux internationaux parisiens de bénéficier d’un jour supplémentaire après cette trêve.

Certains observateurs ont même interprété cette reprogrammation comme une volonté du club parisien, exécutée par le diffuseur (beIN Media Group et le PSG sont tous les deux dirigés par Nasser al-Khelaïfi). Ce que beIN a démenti formellement. « Le 1er septembre, lors de la révélation initiale de la programmation de la 4e journée, Strasbourg-Le Havre était prévu le samedi 13 septembre, à 19 heures, malgré une demande du club alsacien de jouer le dimanche 14. Pour assurer la programmation de trois matches face au PSG-Lens sur beIN, la Ligue a dû demander l’autorisation au diffuseur franco-qatarien, qui a accepté », conclut L’E.