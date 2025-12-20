La raison de l’absence de Khvicha Kvaratskhelia contre Fontenay connue

Ce samedi midi, Luis Enrique a dévoilé son groupe pour le 32e de finale de Coupe de France du PSG contre Fontenay. Dans ce dernier ne figurait pas Khvicha Kvaratskhelia. On connaît la raison de son absence.

Ce samedi soir (21 heures, beIN SPORTS 1), le PSG affronte le Vendée Fontenay Foot en 32es de finale de la Coupe de France. Pour son entrée en lice dans la compétition dont il est le double tenant du titre, le club de la capitale doit faire face à de nombreuses absences. Luis Enrique en a profité pour appeler plusieurs titis. Parmi les absents, Khvicha Kvaratskhelia. Le PSG n’avait pas communiqué sur la raison de l’absence de l’international géorgien pour ce dernier match de l’année 2025.

Il souffre d’un syndrome viral

Selon les informations du Parisien, si Willian Pacho et Marquinhos ont été laissés au repos, en ce qui concerne le numéro 7 du PSG, il s’agit d’une absence pour maladie. En effet, Khvicha Kvaratskhelia souffre d’un syndrome viral. Il n’était pas en état de participer à la rencontre, avance le quotidien francilien. Une absence qui pourrait permettre à certains titis de connaître leurs premières avec l’équipe professionnelle.