La raison de l’absence de l’iconique musique de Phil Collins

Depuis de très nombreuses années, les joueurs entrent sur la pelouse du Parc des Princes avec la musique « Who said I would » de Phil Collins. Mais hier, lors de la rencontre entre le PSG et Montpellier, elle n’a pas retenti. En fait, on a quand même pu l’entendre, mais dans une version modifiée.

Hier soir, le PSG retrouvait le Parc des Princes avec la réception de Montpellier pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Les Parisiens ont offert un magnifique spectacle à leurs supporters avec une performance XXL et six buts marqués. Bradley Barcola, auteur d’un doublé, Joao Neves doublement passeur, tout comme Ousmane Dembélé, ou encore Marco Asensio, buteur et omniprésent, ont été les artisans de ce festival contre les Héraultais. Même si les supporters se sont régalés hier soir, ils ont remarqué un petit changement au moment de l’entrée des joueurs sur la pelouse du Parc des Princes. La musique iconique de Phil Collins « Who said I would » n’a pas retenti dans l’antre des Rouge & Bleu.

A voir aussi : Désiré Doué : « Beaucoup de fierté et de bonheur »

Le club sait combien la musique de Phil Collins est précieuse pour l’ensemble des supporters du PSG

« Si cela ne s’est pas bien entendu, ni au stade ni lors de la retransmission, ces notes sont bien sorties des enceintes, un peu étouffées, dans une version retravaillée de l’instrumentale du génial chanteur anglais », indique Le Parisien. Ce dernier indique que si le PSG a admis un couac au lancement de la chanson, il admet qu’il a bien voulu insuffler un petit vent de nouveauté à cette tradition musicale. « Nous avons légèrement fait évoluer la version originale, tout en respectant l’identité du morceau. Nous voulons faire évoluer la couleur musicale du Parc tout en respectant les codes et traditions du club », indique une source du club au quotidien francilien. Cette source poursuit en indiquant « savoir combien la musique de Phil Collins est précieuse pour l’ensemble des supporters du Paris Saint-Germain, et c’est pourquoi il n’a jamais été question de remplacer cette musique. »