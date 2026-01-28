La raison de l’absence de Renato Marin du groupe du PSG

Renato Marin, troisième gardien du PSG, est absent du groupe parisien pour la réception de Newcastle en Ligue des champions. Il n’est pas blessé, lui qui a été convoqué avec l’équipe U23 pour le challenge Espoirs.

Arrivé au PSG cet été, Renato Marin officie en tant que troisième gardien du club de la capitale, lui qui est derrière Lucas Chevalier et Matvey Safonov dans la hiérarchie des gardiens. Le portier italo-brésilien a joué ses premières minutes lors des 32es de Coupe de France contre Vendée Fontenay Foot (0-4). Habitué des groupes de Luis Enrique pour les matches des Rouge & Bleu, Renato Marin est absent de celui pour la rencontre contre Newcastle. Son absence n’a pas été justifiée.

Noah Nsoki également présent avec les U23

L’Equipe rapporte que le gardien du PSG a été convoqué avec l’équipe U23 des Rouge & Bleu pour la rencontre contre Rennes ce mercredi après-midi lors du challenge Espoirs. Le gardien est titulaire. C’est également le cas de Noah Nsoki, qui a été convoqué par le coach des U23 du PSG, Jean-François Vulliez. Apparu à une reprise en professionnel, David Boly commence, lui, sur le banc.







