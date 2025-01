La raison surprenante du choix du numéro de maillot de Barcola

Depuis son arrivée au PSG, Bradley Barcola aborde le numéro 29 sur son dos. L’international français a dévoilé les raisons de ce choix de numéro avec le PSG.

Arrivé au PSG lors du mercato estival 2023, Bradley Barcola a choisi de porter le numéro 29 sur le dos de son maillot. Avec le départ de Kylian Mbappé, l’ancien Lyonnais aurait pu récupérer le numéro 7. Certaines rumeurs évoquaient cette possibilité, mais il a finalement gardé son numéro 29. Dans une interview accordée à Club Legacyz, l’attaquant du PSG a expliqué son choix de numéro.

« Ce numéro est devenu symbolique pour moi »

« Quand j’étais jeune, je jouais à FIFA. En mode histoire avec Alex Hunter, ce numéro est devenu symbolique pour moi. Je me suis dit : “Quand je deviendrai pro, ce sera le numéro 29. Maintenant, je suis là et je ne le lâcherai jamais. » Le joueur du PSG a également évoqué sa célébration Matuidi Charo après son but contre Marseille (0-3). « Contre Marseille, j’avais déjà prévu de faire Matuidi Charo. La veille, je regardais des vidéos de ses anciens matchs, et je me suis dit : « Si je marque, je le ferai. C’était instinctif. Le faire devant un Vélodrome bondé… magique. »