Ligne 12 metro
Image : @Ligne12_RATP

La RATP renomme trois stations en l’honneur du back-to-back du PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas31 mai 2026

Le PSG s’est offert sa deuxième Ligue des champions de suite en battant Arsenal lors de la séance des tirs au but (1-1, 4 t.a.b à 3). La RATP a décidé de rendre hommage aux Parisiens avec trois stations renommées.

Le PSG est encore entré dans l’histoire du football mondial en s’offrant sa deuxième Ligue des champions de suite. Après avoir surclassé l’Inter Milan la saison dernière (5-0), le PSG a eu plus de mal cette saison avec une équipe d’Arsenal très regroupée devant son but et qui a tenté de laisser le moins d’espace possible après avoir rapidement ouvert le score (6e) pour remporter sa première Champions League. Mais les Parisiens, sur un penalty d’Ousmane Dembélé, ont réussi à égaliser (65e) avant de s’offrir la Coupe aux grandes oreilles lors de la séance de tirs au but (1-1, 4 t.a.b à 3). Pour fêter ce nouveau sacre européen, la RATP a décidé de rebaptiser provisoirement trois de ses stations. 

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Champions d’Europe, Rue du Back 2 Back…

La station Europe, sur la ligne 3, s’est transformée en « Champions d’Europe », agrémentée des deux étoiles pour célébrer les deux Ligues des champions remportées par le PSG. Sur la ligne 9, Porte de Saint-Cloud, située à proximité du Parc des Princes, a laissé place à « Paris est magique ». Enfin, Rue du Bac sur la ligne 12 a été rebaptisée « Rue du Back 2 Back ».

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas31 mai 2026

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