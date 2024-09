Marquinhos entame sa douzième saison sous le maillot du PSG et donc sa douzième campagne européenne avec le club de la capitale. Joueur le plus capé de l’histoire du club de la capitale en Ligue des champions avec 91 rencontres, le capitaine du PSG était présent ce mardi après-midi en conférence de presse. La nouvelle formule de la compétition, le bon début de saison d’Ousmane Dembélé, le collectif pour remplacer les buts de Mbappé, la jeunesse du groupe. Extraits choisis…

La nouvelle formule de la Ligue des champions

« Pour les spectateurs, c’est vraiment quelque chose de bien, tu vois beaucoup de beaux matchs avec des grandes équipes qui s’affrontent. Pour les joueurs, ce sont des matchs en plus dans un calendrier déjà chargé avec les sélections, les voyages. Des matchs s’ajoutent, mais nous ne sommes pas les experts des calendriers. C’est important de savoir ce que les joueurs pensent, mais on est là pour jouer et gagner les matches. »

Ousmane Dembélé

« Il se lâche de plus en plus. Quand un joueur est content et en confiance, tout est plus ismple et tout va avec. Le coach l’aime bien, le club l’aime bien. »

Le collectif

« Le coach a de l’expérience et savait ce qu’il disait (plusieurs joueurs à dix buts plutôt qu’un à 40). Il savait que d’autres joueurs allaient se montrer, c’est ce qu’il se passe. Ils (Dembélé et Barcola, NDLR) marquent, sont contents, en confiance et c’est le plus important. Le coach nous a amenés dans la philosophie qu’il veut pour le club. C’est de plus en plus une philosophie collective. »

La jeunesse du groupe

« À 30 ans je suis déjà le plus ancien de ce vestiaire. Lorsque j’étais arrivé dans le vestiaire, il y avait des joueurs de 34-35 ans. Mais c’est la nouvelle philosophie du club. »

Continuité dans le groupe

« On a eu un début de saison tranquille, sur le mercato. Le coach nous amène de plus en plus sur sa philosophie, il nous amène où il veut. C’est une continuité de l’année dernière avec quelques améliorations à l’entrainement. »

Joao Neves

« C’est un monstre, il s’est rapidement adapté dans le jeu, dans l’équipe. On a une philosophie pas totalement simple et facile. Il joue à une place très importante au milieu de terrain, mais il est déjà prêt dès le premier match au niveau qu’il nous a montré. Même s’il est très jeune, il est mature, est arrivé prêt. »

Les ambitions en Ligue des champions

« On a toujours des objectifs, le rêve d’aller le plus loin possible en Ligue des champions. Mes coéquipiers, peu importe leurs noms, seront toujours les meilleurs du monde. Le PSG sera toujours la meilleure équipe. Même sans grands noms, on sera prêt pour ces grands rendez-vous. »

Rabiot à l’OM

« Pas de commentaire. »

Sa réélection en tant que capitaine

« Un honneur et une fierté de porter le brassard du PSG. J’essaie de faire du mieux que je peux pour l’équipe. Le capitaine doit être un exemple. On essaie de se mettre au bon endroit pour amener l’équipe vers l’avant. Je vais me donner à 100% pour que mes coéquipiers soient fiers de leurs capitaines. »

Le calendrier

« C’est beau d’avoir plus de matches, mais c’est un calendrier très chargé, ça enchaine vraiment. On a un bon groupe, une belle équipe, le coach arrive à gérer l’intensité des matchs. Des équipes n’arrivent pas à manager le temps de jeu des joueurs et c’est là où la santé des joueurs entre en danger. La nouvelle formule amène plus de matchs de haute intensité et ça demande beaucoup physiquement et mentalement. On fait ce qu’on aime, on ne va jamais dire non pour un match. Si c’est pour le meilleur des spectacles, il va falloir que tout le monde s’assoie à un moment donné pour avancer dans la bonne direction. C’est le foot qui va perdre s’il commence à y avoir des problèmes. »