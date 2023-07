Dans le cadre d’une enquête, l’appartement parisien de Nasser al-Khelaïfi a été perquisitionné ce mercredi. Le président du PSG a réagi en expliquant être une victime dans cette affaire.

Hier, le PSG a officiellement présenté son nouvel entraîneur, Luis Enrique. Mais la conférence de presse a plusieurs fois été retardée en raison du retard de l’avion de Nasser al-Khelaïfi. Lors de son atterrissage au Bourget, président du PSG a été accueilli par un juge d’instruction ont dévoilé Médiapart et l’Equipe. Déjà en retard pour la conférence de presse, le dirigeant a signé une décharge pour procéder à la perquisition de son domicile parisien sans lui. « Il savait que le juge serait là et ça a pris cinq minutes, ça n’a rien à voir avec son retard qui est dû à un retard d’avion et à un problème familial« , explique-t-on dans l’entourage du club assure le quotidien sportif.

« Le retard de la conférence de presse n’était pas pour cette raison »

Ce matin, Nasser al-Khelaïfi a tenu à sortir du silence dans cette affaire. Un porte-parole du président du PSG, via un communiqué transmis à RMC Sport, a tenu à rappeler que le dirigeant était une victime dans cette affaire. « Comme prévu et conformément à l’application régulière de la loi, le magistrat chargé de l’enquête a demandé plus d’informations et d’accès, qui ont été entièrement et ouvertement fournis, en coopération avec les autorités, comme cela a été le cas dès le premier jour. Pour rappel, Nasser al-Khelaïfi est une victime dans cette affaire. Et le retard de la conférence de presse n’était pas pour cette raison. Aucune interview avec les médias ni aucune séance d’information désespérée par certains protagonistes ne changera la primauté du droit ni l’issue de l’affaire, dont nous attendons avec impatience la conclusion.«