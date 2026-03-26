La réaction du RC Lens après le report de son match face au PSG

Comme attendu, la LFP a officialisé le report du match opposant le RC Lens au PSG. Quelques heures plus tard, le club artésien a réagi avec amertume.

La décision de la Ligue va faire parler pendant plusieurs semaines. Réuni ce jeudi matin, le conseil d’administration de la LFP a voté à l’unanimité le report des rencontres Lens / PSG et Brest / Strasbourg, initialement prévues le 11 avril, au mercredi 13 mai. Une décision qui suscite de vives réactions, le club artésien ayant exprimé son désaccord dès le début de semaine. Mais l’instance française était souveraine dans cette décision et a validé la demande du PSG de reporter cette rencontre afin de préparer au mieux la double confrontation face à Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions (8 et 14 avril).

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Le RC Lens ne fera pas appel devant le CNOSF

Dans un premier temps, les Sang & Or ont expliqué à L’Equipe qu’ils n’allaient pas faire appel de cette décision devant la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). « Le club a étudié cette possibilité avec ses conseils, mais la volonté était de rester dans la dignité et de ne pas mener une éprouvante et fastidieuse démarche, sans garantie, dans laquelle il aurait laissé de l’influx. »

Puis, dans la foulée, le RC Lens a officiellement réagi via un communiqué : « Tout en exprimant son désaccord face à la décision unanime du Conseil d’Administration de la LFP de reporter la rencontre face au Paris Saint-Germain, le RC Lens en prend acte avec responsabilité, réaffirme sa détermination à poursuivre ses objectifs sportifs, et précise que les modalités de billetterie seront communiquées individuellement par email à chaque supporter. » De son côté, le président propriétaire, Joseph Oughourlian, a ironisé sur cette situation via son compte LinkedIn : « Comme disait Jean de La Fontaine, la raison du plus fort est toujours la meilleure. » Une décision qui va encore faire parler dans les jours à venir.

Communiqué du Racing Club de Lens



Tout en exprimant son désaccord face à la décision unanime du Conseil d’Administration de la LFP de reporter la rencontre face au Paris Saint-Germain, le RC Lens en prend acte avec responsabilité, réaffirme sa détermination à poursuivre ses… pic.twitter.com/SsMoZWN3bJ — Racing Club de Lens (@RCLens) March 26, 2026