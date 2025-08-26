La Real Sociedad entre dans la danse pour la signature de Carlos Soler

Invité à quitter le club dans cette dernière semaine de mercato, Carlos Soler a de nombreux courtisans, notamment en Espagne où la Real Sociedad a fait son entrée dans ce dossier.

À moins d’une semaine de la fermeture du marché des transferts en France (lundi 1er septembre à 20h), le PSG se concentre actuellement sur les départs de ses « lofteurs ». Si Milan Skriniar, Nordi Mukiele et Renato Sanches sont parvenus à trouver un nouveau point de chute, Marco Asensio, Carlos Soler et Randal Kolo Muani doivent également quitter le club dans ces derniers jours de mercato.

À lire aussi : Plusieurs dossiers chauds pour le PSG avant la fin du mercato

Carlos Soler privilégie un retour en Espagne

Et concernant Carlos Soler, de nombreux prétendant sont venus aux renseignements. Ces derniers jours, Villarreal semblait tenir à la corde pour un retour de l’international espagnol en Liga. Mais finalement, le milieu offensif de 28 ans, encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec les champions d’Europe, pourrait bien retrouver l’Espagne mais avec une autre formation. En effet, comme le rapporte le journaliste Matteo Moretto, les négociations sont en cours entre la Real Sociedad et le PSG pour l’arrivée de Carlos Soler.

De son côté, le journal Marca apporte également des informations sur ce dossier. Le coach de la Real, Sergio Francisco, aimerait renforcer son entrejeu et penserait donc au numéro 28 parisien. Malgré des intérêts d’autres clubs, notamment en Premier League, Carlos Soler a toujours donné sa préférence pour un retour en Espagne. Ainsi, le président du club, Jokin Aperribay, est actuellement en discussions avec le PSG et les agents du joueur pour une arrivée à San Sebastián. En raison de son salaire élevé, la Real Sociedad souhaiterait obtenir le prêt de l’Espagnol de 28 ans. En cas de transfert définitif, le club basque aimerait faire baisser le plus possible la note pour un joueur qui avait été recruté contre un chèque de 18M€ à l’été 2022.