À trois semaines du huitième de finale aller de Ligue des champions face au PSG, la Real Sociedad vient de perdre jusqu’à la fin de la saison son arrière gauche, Aihen Munoz.

Le 14 février prochain, le PSG retrouvera la Ligue des champions avec son huitième de finale aller face à la Real Sociedad. Si le club parisien réalise un sans-faute depuis début 2024, la formation basque a un bilan assez mitigé depuis quelques semaines dans ses résultats. Et malgré la victoire face au Celta Vigo (0-1) ce week-end, le coach, Imanol Alguacil, a reçu une mauvaise nouvelle en marge de cette rencontre. Titulaire à Vigo samedi, le latéral gauche, Aihen Munoz, a dû céder sa place après la demi-heure de jeu. Et l’Espagnol de 26 ans sera absent pendant plusieurs mois.

À voir aussi : Real Sociedad / PSG : Les prix des places font grincer des dents

Fin de saison pour Aihen Munoz

En effet, la mauvaise nouvelle est tombée ce dimanche. La Real Sociedad a annoncé dans un communiqué médical qu’Aihen Muñoz souffrait d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le défenseur latéral ne rejouera plus cette saison. Il sera donc automatiquement forfait pour la double confrontation face au PSG en Ligue des champions (14 février / 5 mars). Un coup dur pour le joueur qui sera opéré dans les prochains jours et qui avait déjà subi cette blessure au même genou en mars 2016.

Si l’Espagnol avait perdu sa place de titulaire ces dernières semaines en Liga, il était une valeur sûre d’Imanol Alguacil en Ligue des champions cette saison. Le latéral gauche était titulaire lors de cinq des six matches de la phase de groupes (474 minutes, 1 passe décisive). À ce jour, son remplaçant le plus naturel se nomme Kieran Tierney (prêté par Arsenal). Depuis décembre et son retour de blessure, l’Ecossais a gagné sa place de titulaire et a peu à peu relégué Aihen Munoz sur le banc.