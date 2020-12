Actuellement en vacances, les joueurs du PSG ont droit à une coupure qui se doit d’être salutaire. Elle se poursuivra normalement jusqu’à dimanche prochain. Pas de trêve hivernale en revanche pour le Barça, adversaire européen du PSG le 16 février et le 10 mars. Demain (19h15), les Catalans (5e de laLiga) recevront Eibar (17e) avant d’aller dimanche (3 janvier) chez la lanterne rouge (21h), Huesca. Trois jours plus tard (le 6 janvier), les Azulgrana iront à Bilbao (10e de laLiga). Puis ce seront des déplacements à Grenade (9/1), à Cordoue (contre la Real Sociedad pour une demi-finale de la Supercoupe d’Espagne) le 13 janvier, et à Elche (24/1). Cinq déplacements de rang déjà programmés donc. Entre temps, le Barça aura potentiellement joué le 17 janvier au stade La Cartuja de Séville la finale de la Supercoupe d’Espagne en mode Final Four. Bref, l’agenda du FC Barcelone est infernal. Une bonne nouvelle pour le PSG.

Sinon, Leo Messi n’est pas revenu à Barcelone samedi dernier comme prévu. Le numéro 10 a prolongé en dernière minute ses vacances, en accord avec Ronald Koeman. La star argentine doit rentrer, selon le Mundo Deportivo, ce soir ou demain matin. A priori… car ce n’est pas encore tout à fait certain (Qu’aurait-on entendu si cela s’était passé au PSG !). Lionel Messi va donc reprendre l’entraînement après le match contre Eibar. Rencontre de Championnat qu’il verra depuis les tribunes du Camp Nou, ou depuis son domicile à Barcelone. Comme établi dans le protocole de LaLiga, Leo Messi devra se soumettre à un test PCR avant de réintégrer la première équipe du FC Barcelone.