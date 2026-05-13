La remise du trophée de champion pour le PSG à Jean-Bouin ?

Le PSG est officieusement champion de France. Vu qu’il ne joue plus au Parc des Princes de la saison, la remise du trophée pourrait s’effectuer à Jean-Bouin.

Leader de Ligue 1 avec six points d’avance sur Lens avec une différence de buts supérieure de 15 par rapport aux Lensois, le PSG est officieusement champion de France. Il lui reste deux matches pour valider son le 14e titre de champion de France de son histoire, le cinquième de suite. Ses deux matches se déroulant à l’extérieur, il ne pourra pas soulever le trophée devant ses supporters au Parc des Princes. Le club de la capitale avait fait la demande à la préfecture de police de Paris de pouvoir se rendre dans son stade à l’issue de la rencontre contre le Paris FC, dont le stade est juste en face, afin de célébrer son titre à la maison. Mais cette dernière a refusé, explique L’Equipe. « Les célébrations de son nouveau couronnement hexagonal auraient nécessité la présence de ses supporters en grand nombre dans son stade à une heure très tardive puisque le club finira son dernier match vers 23 heures. Pour des raisons d’organisation et de sécurisation des deux sites, cette idée a donc dû être abandonnée », indique le quotidien sportif.

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Le PSG pas favorable à cette solution

L’Equipe poursuit en expliquant que le Paris FC, qui recevra le PSG lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1, a reçu une demande de la Ligue de football professionnel (LFP) pour organiser la remise du trophée de champion de France au PSG à Jean-Bouin. Mais cette demande n’arrange pas le promu qui a prévu des festivités pour ce dernier match de la saison, notamment un hommage aux joueurs en fin de contrat et un feu d’artifice, conclut le quotidien sportif.



















