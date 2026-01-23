La renaissance de Warren Zaïre-Emery sous le maillot du PSG

Warren Zaïre-Emery est le joueur de champ le plus utilisé par Luis Enrique cette saison. Le titi du PSG a réussi à redevenir un joueur important du onze du coach parisien.

Lors de la deuxième partie de saison 2024-2025, Warren Zaïre-Emery avait perdu sa place dans le onze type du PSG au profit de Fabian Ruiz. Le titi parisien avait alors traversé une période difficile, perdant même sa place au sein de l’équipe de France. Mais depuis le début de l’exercice 2025-2026, le milieu de terrain a retrouvé toutes ses sensations, même en jouant au poste de latéral droit. Malgré des performances en dents de scie au cours de la saison dernière, l’international français a gardé une forme de continuité dans sa préparation et n’a pas changé ses habitudes. Alors, comment expliquer ses performances ? La confiance. Et sa relation avec Luis Enrique, souffle un proche du groupe, indique RMC Sport.

À lire aussi : PSG : Willy Sagnol encense Warren Zaïre-Emery

Il se sent à l’aise au poste de latéral droit

Le média sportif explique que le numéro 33 du PSG vit bien ce nouveau rôle d’arrière droit. « Il performe et se sent à l’aise à ce poste même si sa position naturelle se trouve au milieu. En interne, on loue ses qualités de joueur d’équipe qui ne tire jamais la couverture à lui. Un bonheur pour ses coéquipiers. Il jouera là où le coach va le mettre et ne revendique rien, souffle-t-on dans son entourage. Au vu des états de forme et de ses performances, il pourrait être amené à avoir du temps de jeu au milieu avec le retour d’Hakimi« , assure RMC Sport. En ce qui concerne l’équipe de France, le staff a une idée sur le positionnement de Warren Zaïre-Emery. C’est un milieu de terrain. À date, il n’est pas envisagé de l’utiliser arrière droit dans une défense à quatre, conclut RMC Sport.