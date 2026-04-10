La rencontre entre le PSG et le FC Lorient programmée

La fin de saison en Ligue 1 se rapproche. Le PSG doit encore jouer sept matches (deux matches en retard). Celui contre Lorient, de la 32e journée, a été programmé.

Leader de Ligue 1 avec quatre points d’avance sur Lens, le PSG doit encore jouer sept matches avant de potentiellement s’offrir un nouveau titre de champion de France. Ce week-end, il devait jouer le choc contre Lens. Mais cette rencontre a été déplacée afin de permettre au club de la capitale de bien préparer sa double confrontation contre Liverpool en quart de finale de la Ligue des champions. Le PSG retrouvera la Ligue 1 le 19 avril avec la réception de Lyon au Parc des Princes. Ce vendredi, la Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé la programmation de la 32e journée du championnat.

Un match placé entre les deux potentielles demi-finales de Ligue des champions

Lors de cette journée, le PSG recevra Lorient. Une rencontre qui a été programmée le samedi 2 mai à 17 heures. Elle sera diffusée sur beIN SPORTS 1. Cette rencontre se situera entre les deux possibles demi-finales de la Ligue des champions si le PSG termine le travail à Anfield mardi. La manche aller se jouerait au Parc des Princes le 28 avril contre le Bayern Munich ou le Real Madrid (victoire 1-2 du Bayern à l’aller) et la manche retour, à l’Allianz Arena ou au Santiago Bernabeu, le 6 mai prochain. Lors de cette 32e journée, le RC Lens se déplacera à Nice (samedi 2 mai, 21h05).

Le programme de la 32e journée de Ligue 1

Vendredi 1er mai 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ FC Nantes – Olympique de Marseille



Samedi 2 mai 2026 à 17h00 sur beIN SPORTS 1 Paris Saint-Germain – FC Lorient



Samedi 2 mai 2026 à 19h00 sur Ligue 1+ FC Metz – AS Monaco



Samedi 2 mai 2026 à 21h05 sur Ligue 1+ OGC Nice – RC Lens



Dimanche 3 mai 2026 à 15h00 sur Ligue 1+ LOSC – Havre AC



Dimanche 3 mai 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ RC Strasbourg Alsace – Toulouse FC AJ Auxerre – Angers SCO Paris FC – Stade Brestois 29

