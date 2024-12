La rencontre entre le PSG et le Stade de Reims programmée

Après la trêve hivernale, le PSG va enchaîner les matches. Trois jours après la réception de Manchester City, le club de la capitale affrontera le Stade de Reims lors de la 19e journée de Ligue 1.

Leader de Ligue 1 avec dix points d’avance, qualifié en seizièmes de finale de Coupe de France et encore en course pour une qualification en barrages de la Ligue des champions, le PSG va avoir un début d’année 2025 chargé. Au mois de janvier, il aura ses deux derniers matches de la phase de ligue de la Champions League avec la réception de Manchester City le 22 janvier et le déplacement à Stuttgart le 29.

Un match placé entre les deux derniers matches de phase de poules de la Ligue des champions

Entre ces deux matches importants pour la suite de la saison du PSG, le club de la capitale recevra – au Parc des Princes – le Stade de Reims pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Cette rencontre a été programmée le samedi 25 janvier à 21 heures. Cette rencontre sera diffusée sur DAZN. Lors de cette journée, il y aura deux chocs. L’AS Monaco recevra le Stade Rennais le samedi à 17 heures, alors que Marseille se déplacera à Nice en clôture le dimanche soir (20h45).

Le programme de la 19e journée de Ligue 1

Vendredi 24 janvier 2025 à 20h45 sur DAZN AJ Auxerre – AS Saint- Étienne



Samedi 25 janvier 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1 AS Monaco – Stade Rennais FC



Samedi 25 janvier 2025 à 19h00 sur DAZN RC Strasbourg Alsace – LOSC Lille



Samedi 25 janvier 2025 à 21h00 sur DAZN Paris Saint-Germain – Stade de Reims



Dimanche 26 janvier 2025 à 15h00 sur DAZN Havre AC – Stade Brestois 29