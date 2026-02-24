La réponse cash de Doué sur les propos de Dembélé

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Monaco en barrage retour de la Ligue des champions. À la veille de ce match, Désiré Doué s’est présenté en conférence de presse.

Désiré Doué a été le dynamiteur du retour du PSG sur la pelouse de Monaco lors du barrage aller de la Ligue des champions avec une implication sur les trois buts qui a permis au club de la capitale de s’offrir une victoire et une option pour une qualification en huitièmes de finale. Présent en conférence de presse, Désiré Doué a évoqué ce barrage retour, sa forme, les paroles d’Ousmane Dembélé…

Son retour en forme

« J’ai toujours été moi-même. Je donne le meilleur de moi-même et d’aider l’équipe le mieux que je peux. C’est uniquement dû au travail, avec discipline, que je m’applique au quotidien. Je suis très bien entouré ici, que ce soit le staff ou mes coéquipiers. »

La phrase d’Ousmane Dembélé

« Les leaders ont le droit de prendre la parole et doivent le faire à certains moments. C’est normal qu’il y ait de la frustration après une défaite. Entre nous, on se dit les choses très clairement et on est contents d’avancer ensemble. »

Senti visé par la phrase ?

« Je ne me suis pas senti visé. »

Ma célébration après Monaco

« Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le football. Cette célébration était personnelle. Je suis concentré sur mon football et tout le bruit autour, je veux l’effacer de ma mémoire. »

L’ambition du PSG

« On est une équipe qui a tout gagné la saison dernière et c’est notre objectif cette année. Il faut toujours se remettre en question. C’est comme ça qu’on peut continuer à progresser. »

Un PSG renversant au match aller

« On a surtout gardé le positif de ce match et notre capacité à revenir dans un match où on est mené 2-0 à l’extérieur. Surtout en Ligue des champions, au très haut niveau. Il faut qu’on refasse la même chose demain. »