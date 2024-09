Alors que Kylian Mbappé avait saisi la commission juridique de la LFP pour des salaires et primes non payés par le PSG, celle-ci a communiqué sur la nécessité qu’il y ait une médiation entre les deux partis.

Ce mercredi matin, les représentants de Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain se retrouvaient devant la commission juridique de la Ligue de football professionnel suite au litige qui les oppose sur le non-versement de primes et de salaires qui cumulent un montant total de 55M€. Dans un communiqué de presse, les Rouge & Bleu se sont « réjouis de l’audience qui s’est tenue aujourd’hui pendant deux heures devant la Commission Juridique ». Cette dernière aurait insisté pour la mise en place d’une médiation entre chaque camp pour trouver un accord sans que cela aille plus loin juridiquement.

« À la lumière des arguments documentés du Club, la Commission a insisté sur la mise en place d’une médiation entre les parties, que le Paris Saint-Germain recherche depuis de nombreux mois. La Commission a invité le joueur à considérer ce processus de médiation. »

On rappelle que cette affaire date d’août 2023, lorsque le Paris Saint-Germain avait mis à l’écart du groupe son joueur, qui avait fait parvenir quelques semaines plutôt une lettre révélant qu’il ne souhaitait pas lever sa dernière année (optionnelle) de contrat. Suite à cela, les deux parties s’étaient mis d’accord pour qu’il réintègre le groupe… à condition que le club se retrouve économiquement mais sans que cela ne soit signé. Un argument utilisé par Kylian Mbappé pour justifier le fait que ce deal serait désormais caduque. De son côté, le PSG avance dans son communiqué « que le joueur avait pris des engagements clairs, répétés en public comme en privé, et que ces engagements doivent être respectés, dans le contexte de 7 saisons fantastiques correspondant à un investissement sans précédent du Club ».

Reste désormais à voir comment chaque camp va pouvoir trouver un terrain d’entente pour se quitter en bon terme… ou du moins pas trop mauvais.

[MAJ 16h36] : Dans un communiqué adressé à l’AFP, Kylian Mbappé annonce rejeter la médiation avec le PSG proposée par la commission juridique de la LFP concernant leur litige financier. Reste à voir comment évoluera ce dossier mais une chose semble claire : l’international français ne fera aucun cadeau à son ancien club.