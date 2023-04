La réponse cinglante du CUP au consigne du PSG à Boulogne : « Le football n’est pas l’opéra ou le théâtre »

Ce lundi, certains fans du PSG ont reçu un mail comportant plusieurs consignes en ce qui concerne les supporters qui se regroupent au sein de la tribune Boulogne. Ce qui a entraîné une réponse assez cinglante de la part du Collectif Ultras Paris dans la foulée.

Que ce soit sur les terrains, avec un jeu pas toujours au beau-fixe, ou en-dehors, avec des affaires extra-sportives et une communication délicate, le PSG ne vit clairement pas sa meilleure période. Ce lundi, suite à un mail comprenant des consignes précises envoyé par le club, la grogne est montée crescendo chez plusieurs fans du PSG. Dans ce dit mail, on peut notamment retrouver des consignes telles que : « Il est formellement interdit d’apporter et d’utiliser du matériel de supporter en tribune Boulogne. Il vous sera impossible de regarder le match debout » ou « Nous vous informons que nous nous réservons le droit, en collaboration avec le service sécurité du club, de mettre un terme à notre relation avec un fan club dont l’apparence globale s’apparenterait plus à celle d’un groupe de supporters ultras. »

Cela concerne donc les supporters qui se regroupent dans différents fans clubs au sein de la tribune Boulogne du Parc des Princes. Un message qui n’est pas du tout passé auprès du Collectif Ultras Paris, toujours prompt à défendre les libertés des supporters, qu’ils soient parisiens ou non. Ce mercredi, le CUP a ainsi apporter une réponse plutôt sèche via un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. L’occasion de mettre un taquet plutôt appuyé à la direction du club de la capitale et ce, sur divers points.

Le communiqué du Collectif Ultras Paris

« Le PSG a adressé un mail particulièrement maladroit et liberticide aux différents fans clubs du club. Une communication désastreuse qui nous renvoie aux discriminations dont nous avions été victimes de la part d’une direction qui, à l’époque, avait décidé de bannir les ultras du Parc des Princes et contre lesquelles nous nous étions battus et nous nous battrons toujours. La politique appliquée aux fans clubs qui animent la tribune Boulogne nous interroge. Est-ce qu’en interdisant de s’habiller en noir, couleur malheureusement portée par notre équipe à de nombreuses reprises, on veut nous signifier enfin le retour de nos couleurs historiques BBRBB et du maillot Hechter ? Est-ce que l’interdiction faite aux supporters de se lever fait écho à l’interdiction faite à l’équipe de nous enthousiasmer ? Est-ce qu’en imposant un code vestimentaire en tribune la direction se venge de son incapacité à faire respecter un code de conduite au sein de son effectif ? Est-ce qu’au lieu d’aseptiser encore plus l’ambiance du Parc, l’urgent ne serait pas plutôt de limiter drastiquement la revente des billets sur TicketPlace qui tue l’âme du Parc ? Le football n’est pas l’opéra ou le théâtre. Le public demeure libre d’encourager son équipe de la manière qu’il souhaite dans le respect des lois en vigueur sans avoir à subir la répression venant d’on on ne sait qui au sein du club. À ce propos, au regard des multiples problèmes qui gangrènent la saison du club, nous nous demandons légitimement s’il y a bien un pilote dans l’avion ? Nous prenons acte, à cette occasion, du refus opposé à notre demande de rencontrer officiellement le président Nasser Al-Khelaïfi. Peut-être que nous ne sommes pas assez aseptisés pour être fréquentables ? En tout état de cause, concernant cet énième affaire, nous ne comprenons pas qu’un simple salarié soit pointé du doigt alors que c’est toute l’institution qui déraille. En attendant des réponses, nous supporters, nous serons toujours là. »