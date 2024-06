La réponse du PSG à la sortie médiatique de Mbappé

Ce mardi après-midi, Kylian Mbappé était présent en conférence de presse. Il a réglé ses comptes avec le PSG après sa dernière année compliquée chez les Rouge & Bleu.

Attendue depuis plusieurs mois, l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid a été officialisée hier soir. Après sept ans, il quitte le PSG libre de tout contrat. Sa dernière saison sous le maillot des Rouge & Bleu a été une réussite sur le plan des statistiques (48 matches, 44 buts, 10 passes décisives) et des trophées (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des champions) mais dans le jeu, ce n’était pas ça. Il a très certainement payé son manque de préparation l’été dernier, en raison de son désaccord avec son président sur son avenir. Alors qu’il arrivait en fin de contrat le 30 juin, il avait expliqué à Nasser al-Khelaïfi qu’il ne comptait pas lever son option qui le liait au PSG jusqu’en juin 2025. Le président parisien lui a alors expliqué que soit il prolongeait, soit il partait, ne souhaitant pas le voir partir libre. Après plusieurs semaines de conflit, les deux parties ont trouvé un accord et Kylian Mbappé a pu rejouer avec le PSG.

Au PSG, on estime que Kylian Mbappé « n’a absolument aucune classe«

Ce mardi après-midi, à la veille de la rencontre entre la France et le Luxembourg en préparation à l’Euro 2024, l’attaquant s’est présenté en conférence de presse. Au moment d’évoquer son départ du PSG, il n’a pas hésité à se montrer acerbe. « On m’a fait comprendre que je ne jouerai pas avec Paris, on me l’a dit en pleine face, on m’a parlé violemment, on me l’a dit. Luis Enrique et Luis Campos m’ont sauvé. Je n’aurais pas remis un pied sur le terrain sans eux. C’est la vérité, c’est pour ça que j’ai toujours eu cette reconnaissance par rapport au coach et au directeur sportif. […] Au PSG, je n’étais pas malheureux, cela serait cracher dans la soupe et au visage des gens qui m’ont défendu, j’ai toujours été heureux. Mais des choses me rendaient malheureux. […] Mais des choses et des gens m’ont rendu malheureux. Il y avait énormément de pression, mais ce n’est que du football et il y a plus grave dans la vie. » Ce mardi soir, pour l’AFP, si le PSG s’est refusé à tout commentaire, une source proche du club, a évoqué l’humeur du club après cette sortie. « Nasser al-Khelaïfi n’a jamais dicté la moindre décision à l’équipe. Luis Enrique l’a même dit lui-même, mais malgré tout, Mbappé dit quelque chose et tout le monde imprime comme si c’était la vérité. » La source proche du club de la capitale a enfin fait savoir qu’au PSG, on estime que Kylian Mbappé « n’a absolument aucune classe. »