La réponse du PSG aux sorties médiatiques de John Textor

Depuis plusieurs jours, John Textor a tapé à deux reprises sur le PSG. Des propos véhéments qui n’ont pas plus aux dirigeants parisiens, qui lui ont répondu.

Quand on est président de l’Olympique Lyonnais, il semble qu’il y ait une clause dans le contrat pour s’attaquer au PSG. Jean-Michel Aulas le faisait à sa grande époque, c’est désormais John Textor, président du club lyonnais depuis mai 2023. Au moment où les présidents de clubs ont opté pour l’offre DAZN / BeIN Sports pour les Droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024-2029, l’homme d’affaires américain n’a pas hésité à lancer une pique au PSG : « Félicitations à BeIN Sports ! La chaîne du PSG s’est une nouvelle fois assurée le droit de diffuser les promotions du PSG sur les matchs de l’OL. » Mercredi, il en avait rajouté une couche. « Nous devons rivaliser avec le Qatar (PSG) en France. Je suis en concurrence avec un pays, pas avec un propriétaire. Un modèle de dépenses débridées, sans restrictions. Tant qu’ils peuvent générer suffisamment de revenus, et c’est le cas grâce à la relation avec le Qatar et aux sponsors, ils peuvent utiliser les revenus exactement là où ils en ont besoin. […] J’espère qu’on va leur botter le cul et qu’ils vont faire une mauvaise année. Mais il suffit qu’ils mettent la main à la poche, qu’ils lâchent un peu d’argent du pétrole et c’est fini. »

« Nous ne nous abaisserons pas à répondre à vos commentaires absurdes »

Des paroles qui ne sont pas passées du côté du PSG, qui a tenu à répondre au président de l’Olympique Lyonnais, via son secrétaire général Victoriano Melero, dans une lettre qu’a pu se procurer RMC Sport. « Cher Monsieur Textor, nous vous écrivons à la suite de vos dernières sorties contre le Paris Saint-Germain, notamment remarques fausses et incendiaires dans une interview donnée à Globo Esporte cette semaine et sur les réseaux sociaux. Nous ne nous abaisserons pas à répondre à vos commentaires absurdes et nous nous réservons le droit d’engager des poursuites judiciaires. Vous mentionnez que vous êtes compétition contre un pays […] ignorant le fait qu’une part significative de notre club est aujourd’hui détenue par l’investisseur américain Arctos, venant, comme nous pensions que vous le saviez, des États-Unis. Vous faites la morale aux autres clubs français en leur affirmant de ne pas s’inquiéter de l’absence de revenus garantis, tout en demandant en privé de faire des payements en avance pour le transfert de Bradley Barcola pour bénéficier de revenus pour votre propre mercato. […] Cependant, si vous continuez vos commentaires diffamatoires et préjudiciables, nous serons forcés de vous ajouter à notre nombre grandissant d’actions en justice au Brésil avec une procédure supplémentaire en France. »