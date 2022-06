Dans les prochains jours, Mauricio Pochettino ne devrait plus être l’entraîneur du PSG. Encore sous contrat jusqu’en juin 2023, l’entraîneur argentin est en train de finaliser son départ avec les dirigeants parisiens. Pour le remplacer, deux noms sont fortement avancés, Zinedine Zidane et Christophe Galtier. Mais depuis plusieurs semaines, d’autres noms ont été avancés, comme ceux d’Antonio Conte, Joachim Low, Thiago Motta, Ruben Amrorim et Sergio Conceiçao.

La réponse pleine d’humour du président de Porto

Interrogé sur l’intérêt du PSG pour l’ancien coach nantais, Pinto Da Costa – le président du FC Porto – a répondu avec ironie. « D’après mes amis, Sergio Conceiçao est à Paris depuis longtemps. Hier il m’a appelé et au bruit que faisait le vent, il m’a semblé qu’il parlait depuis la Tour Eiffel« , a lancé le dirigeant portugais lors d’une conférence de presse dans le cadre de la présentation du nouveau sponsor maillot principal de Porto, Betano, dans des propos relayés par O Jogo.