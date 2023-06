La réponse très évasive de Xavi Simons concernant son avenir et le PSG

Auteur d’une saison de haute facture sous les couleurs du PSV, Xavi Simons (20 ans) va devoir faire un choix dans les semaines à venir. Le PSG, qui possède une clause de rachat à hauteur de 12 millions d’euros, reste à l’affût afin de le rapatrier cet été.

Débarqué libre de tout contrat en provenance du PSG, Xavi Simons a ravi les dirigeants du PSV et ses supporters. Avec une copie statistique tout bonnement ahurissante pour un joueur de son âge (19 buts et 8 offrandes en 35 matches de championnat), le néo international batave n’aura donc que l’embarras du choix s’il souhaite s’envoler vers de nouveaux horizons. Le club néerlandais espère bien évidemment le conserver, mais des clubs de Premier League ainsi que le PSG restent en embuscade.

Les mots de Xavi Simons concernant son avenir

Ce sera donc à Xavi Simons de trancher. Interrogé sur son avenir par Fabrizio Romano, le principal intéressé s’est d’ailleurs montré particulièrement évasif, ne voulant rien laisser transparaître. Il explique simplement attendre de voir de discuter avec le nouveau coach du PSV, Ruud van Nistelrooy ayant rendu son tablier. Et quand le journaliste évoque le club de la capitale, l’ancien barcelonais reste encore plus flou. « De toute évidence, beaucoup de choses ont changé maintenant. Je n’ai pas encore rencontré ni parlé au nouveau manager. Je vais lui parler et m’asseoir avec le PSV puis je déciderai de mon avenir. Je suis au courant de la clause du PSG pour me faire revenir mais, pour autant que je le sache, ils n’ont pas encore de manager. »