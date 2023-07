Le retour du PSG arrive à grand pas. Et Luis Enrique pourra profiter de l’entièreté de son groupe qu’à partir du 17 juillet avec le retour des internationaux.

Le PSG a lancé une nouvelle ère lors de cette saison 2023-2024. Avec son nouveau centre d’entraînement, l’arrivée de Luis Enrique sur le banc de touche et l’officialisation de trois recrues (Milan Skriniar, Manuel Ugarte et Marco Asensio), le club parisien est au centre de l’actualité ces derniers jours. Et la prochaine étape sera la reprise de l’entraînement. Comme annoncé depuis plusieurs jours, le nouveau coach des Rouge & Bleu découvrira une partie de ses joueurs le 10 juillet, soit lundi prochain. Une information confirmée par RMC Sport. Certains joueurs comment Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele, Nuno Mendes, Julian Draxler et la récente recrue, Manuel Ugarte, ont déjà profité des nouvelles installations à Poissy.

Neymar finalement attendu le 10 juillet

Mais concernant les internationaux du PSG, il faudra encore se montrer patient. En effet, Luis Enrique pourra profiter de la totalité de son groupe qu’à partir du 17 juillet prochain. Ainsi, des joueurs comme Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Achraf Hakimi, Danilo Pereira, Marco Verratti, Fabian Ruiz, Renato Sanches, Vitinha et Kylian Mbappé découvriront le Campus PSG dans 10 jours. Pour rappel, le premier match amical du PSG aura lieu à Poissy face au Havre le 21 juillet. Ensuite, les Rouge & Bleu s’envoleront vers le Pays du Soleil Levant à l’occasion de la Japan Tour 2023 (22 juillet au 2 août).

Alors que son retour à Paris avait été retardé dans un premier temps afin de régler ses problèmes extra-sportifs au Brésil, Neymar devrait finalement bien être présent à la reprise du PSG le 10 juillet prochain, comme le rapporte L’Equipe. « Le Brésilien doit rentrer en France ce week-end, probablement dimanche, et est attendu lundi à l’entraînement. » En vacances au Brésil ces dernières semaines, le numéro 10 du PSG a fait une partie de sa rééducation dans son pays natal. « Comme Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele, blessés de longue date, Neymar va suivre un programme adapté au départ. » Avec son préparateur physique et son physiothérapeute à ses côtés en permanence, Neymar a bien récupéré de son opération à la cheville de mars dernier. « Son retour sur le terrain pour les exercices collectifs se fera progressivement, normalement, dans le courant du mois de juillet », conclut L’E.