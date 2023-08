Selon toutes vraisemblances, le PSG bouclera la venue de Gonçalo Ramos dans les tous prochains jours. Reste encore quelques points à discuter entre les deux clubs, notamment en ce qui concerne la somme à verser directement à Benfica.

Le PSG aimerait, dans l’idéal, recruter deux numéro 9 durant ce mercato estival. Gonçalo Ramos devrait être l’un de ces deux souhaits rouge et bleu. Pour cela, le club parisien se serait quasiment mis d’accord avec le SL Benfica sur les bases d’un prêt assorti d’une obligation d’achat qui devrait prendre la forme suivante : 65 millions d’euros fixes, plus 15 millions d’euros de bonus. Un schéma déjà employé par le PSG au moment du recrutement de Nuno Mendes au Sporting il y a deux ans de cela. De source portugaise, les Lisboètes seraient donc prêts à accepter ce montage financier qui permettrait aux Rouge et Bleu de garder une certaine marge pour la suite de son mercato. Un désaccord subsiste toutefois, comme souligné ce jour par Record.

Benfica veut une partie de la somme tout de suite

En effet, le SL Benfica aimerait percevoir une partie de cette dite somme dès cet été. Le but serait notamment de pouvoir utiliser une partie de cette manne financière pour dénicher un successeur digne de ce nom à Gonçalo Ramos. Le PSG ne serait, quant à lui, pas forcément partant car cela réduirait sa marge de manœuvre sur le mercato. Quoi qu’il en soit, une fois ce point de détail réglé, le transfert devrait être effectif. Toujours selon cette source, cela ne serait d’ailleurs plus qu’une question d’heures avant que tout ne soit définitivement ficelé.