Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 15 octobre 2022. Le coup de gueule de Christophe Galtier, l’ambiance du groupe reste positive malgré les tempêtes, la réaction de Nasser Al-Khelaifi face aux polémiques…

Le Parisien fait un point sur l’ambiance actuelle du côté du PSG et le coup de gueule poussé par Christophe Galtier, “passablement agacé” par le traitement médiatique réservé au club de la capitale. La rencontre face à l’OM est d’autant plus spéciale avec les très bons résultats affichés par le rival olympien, troisième du championnat à seulement 3 points du PSG. Une situation que l’on n’avait pas vu “depuis un bail”. Le coach Rouge & Bleu a donc voulu tenir un “discours mobilisateur” à ses troupes à l’entraînement. Le retour de Leo Messi “éclaircit l’horizon” du Paris Saint-Germain et le quotidien régionale décrit l’ambiance entre les joueurs comme plutôt bonne (“tout va bien” selon les dires du média). Dans l’entourage de l’équipe première, on assure que toutes les affaires extra sportives n’altèrent en rien l’ambiance chez les joueurs ni même la préparation de ce gros choc. “Comme si les Parisiens parvenaient à s’abriter sous une bulle protectrice des attaques extérieures.” Un proche du groupe confie pour Le Parisien : « On sait aussi que le retour de la victoire, en plus face à l’OM, pourrait calmer un peu le jeu. Mais Galtier a plutôt raison : il y a un vrai décalage entre le quotidien du camp des Loges et ce qu’on lit ou voit par ailleurs. Les tensions sont exagérées par certains entourages. Et l’équipe est en première ligne alors qu’elle n’est pas concernée pas la moitié des affaires du moment. »

L’Équipe rapporte que Christophe Galtier est au cœur de nombreuses tempêtes médiatiques comme rarement un coach du PSG avait pu faire face. Ce vendredi face à la presse, le coach “a choisi une option classique” pour réagir aux questions de la presse suite à ces polémiques : “la contre-attaque. Avec un pressing intense sur le porteur de micro, mouvements de bras à l’appui et propos répétés. Galtier était venu pour en découdre et éloigner les polémiques. Avec une volonté claire : replacer le débat sur le terrain” écrit le quotidien sportif. « Quand je le vois, quand je regarde ce visage, je sais à quel point il est épuisé, et à quel point il peut exploser mentalement », rapporte une personne qui l’a connu à Lille. L’Équipe explique aussi qu’il y a eu un avant et après l’épisode du char à voile. « Il a compris à ce moment-là pourquoi Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino avaient opté pour une communication minimaliste. Avec cette nécessité de ne pas sortir d’un cadre et de s’obliger quelque part à s’affadir. C’est le PSG, il mesurait ce à quoi il s’attendait en termes de pression ou d’environnement médiatique, mais il s’attendait à davantage de questions sportives. Être confronté chaque jour, notamment avant chaque grand match, à une bombe ou être constamment interrogé sur des questions loin du terrain, a quelque chose d’épuisant » décrit son entourage.

Présent au Parc des Princes contre Benfica, certains de la « corbeille » ont été interpellés par la volonté de Nasser Al-Khelaifi de se montrer « plutôt relax ». Face aux nombreuses polémiques, le président parisien a décidé de gérer les dernières affaires d’une seule et même manière : “sans un mot. Comme souvent dans les crises traversées par le club, il ne compte pas réagir à chaud.” L’un de ses plus proches confie à L’Équipe : «Le président est épuisé depuis une semaine car les rumeurs sont incessantes mais aussi de plus en plus folles. Elles ont également changé tous les jours et se sont souvent contredites. Le plus ridicule est qu’un émissaire viendrait de Doha pour reprendre le cluben main. C’est un non-sens, on frôle l’hystérie. C’a été une semaine difficile avec beaucoup d’attaques mais le club reste positif.»