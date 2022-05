Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 22 mai 2022. La prolongation de Mbappé, le dernier match émouvant d’Angel Di Maria, la rencontre face à Metz, Leonardo viré, les changements majeurs à venir…

Le Parisien revient sur le match XXL de Kylian Mbappé qui a réalise un triplé. Ce dernier a encore crée le contre-pied hier soir, bien que la prolongation ait été annoncée dans l’après-midi, il a créé la surprise en apparaissant sur la pelouse du Parc au côté de Nasser Al-Khelaïfi à quinze minutes du coup d’envoi. L’international français sera « largement ovationné par le public parisien pour chacun de ses 3 buts, cerise sur le gâteau, les ultras ont mis fin à leur grève lors de la deuxième période de la rencontre et qui a poursuivi lors de la célébration du titre. « Touché par le départ de son coéquipier Angel Di Maria, il le console alors que ce dernier est en larmes après avoir inscrit le 5e but du PSG et prend part à la haie d’honneur pour saluer le joueur. » Le journal francilien fait un point sur la saison stratosphérique de Kylian Mbappé avec ses 39 buts dont 28 en Ligue 1 ce qui lui permet donc de décrocher le titre de meilleur buteur pour la quatrième fois d’affilée. Mais à ça, il faut ajouter le fait qu’il ait été sacré aussi meilleur passeur et réalise ainsi un doublé inédit. Avec 171 buts toutes compétitions confondues, il n’est donc plus qu’à 29 unités des 200 réalisations du meilleur buteur de l’histoire du PSG : Edinson Cavani !

Le quotidien francilien se projette sur les nombreuses décisions à venir du Qatar suite à l’officialisation de la prolongation de Mbappé. Comme nous vous l’avons annoncé ce samedi soir, Leonardo a été démis de ses fonctions de directeur sportif et devrait selon toutes vraisemblances être remplacé par Luis Campos. Ce dernier « entretient une étroite relation de confiance avec Mbappé. » Pochettino ne devrait pas faire de troisième saison dans la capitale française. Le nom de Christophe Galtier a été évoqué dans « l’entourage du club ». Tandis que Zidane serait jugé comme « trop expérimenté », la piste d’un « jeune entraineur » est envisagée. « D’autres noms comme Thiago Motta, ou Marcelo Gallardo ou encore Antonio Conte sont cités sans pour autant correspondre réellement un profil recherché. »

Côté joueurs, Aurélien Tchouaméni et Ousmane Dembélé pourraient rejoindre le PSG. Frenkie de Jong est aussi « considéré ». Les dirigeants Qataris voudraient se séparer de Neymar « en cas d’offre intéressante ». Le Parisien conclut en expliquant que l’objectif serait le recrutement de quatre joueurs : un défenseur, deux milieux et un ailier.

Les notes de Le Parisien : Navas 5 – Hakimi 5,5, Marquinhos 5,5, Sergio Ramos 6 , Kimpembe 5,5 – Verratti 6 , Danilo 5,5 – Di Maria 7,5 , Messi 6 , Mbappé 8,5, Neymar 6,5

Dans son édition du jour, L’Équipe explique à quel point ce dossier aura été incertain jusqu’au bout avec un goût amer pour les fans du Real Madrid. L’intervention de Nasser al-Khelaïfi aura « débloqué définitivement le dossier » et Mbappé sera un joueur du PSG pendant la prochaine Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre). Le quotidien sportif révèle que ce vendredi, le vent avait déjà tourné. « Réunis au Parc des Princes dans la soirée, plusieurs représentants de l’état-major du club – dont Al-Khelaïfi et le directeur sportif Leonardo – avaient entendu leur numéro 7 donner un accord de principe. […] Depuis plusieurs jours, le club se voulait confiant et sentait qu’il marquait des points. Mais il était bien placé pour ne pas crier victoire trop tôt, conscient qu’il revenait de loin et qu’il avait fort à faire face au Real. » Le club de la capitale a retourné la situation avec deux arguments majeurs. Le premier une refonte majeure de l’organigramme qui devrait trouver son aboutissement dans les jours à venir. La direction sportive est concernée mais il est aussi question de « faire évoluer la manière dont est gérée l’institution et les contours du fameux « projet », parfois perçu comme penchant trop vers le marketing. » Le second, l’importance de Mbappé pour le football français.

Le média décrit l’atmosphère du Parc des Princes une « électricité étonnante », quelque chose « d’assez surréaliste à assister à cette scène, inimaginable il y a encore quelques jours. » Dans cette fête générale, les Ultras ont même retourné leur bâche en signe d’apaisement lors de la deuxième période. Le public a « chaleureusement acclamé » El Fideo, notamment, le joueur était très ému au moment où il a quitté la pelouse du Parc des Princes en pleurs au milieu de la haie d’honneur de ses partenaires.

L’Équipe s’interroge sur le visage qu’aura le PSG la saison prochaine avec dans l’idée d’aller conquérir la Ligue des champions. « La direction va entamer un chantier colossal. À part le président Nasser Al-Khelaïf, aucun membre de l’état-major du club de la capitale n’est sûr de rester en poste » écrit le quotidien. Concernant Mauricio Pochettino, son futur « s’écrit loin de Paris. et le PSG observe avec attention le marché des entraîneurs. Concernant Zinédine Zidane la piste serait « repoussée par les différentes sources parisiennes interrogées. » D’autres noms sont évoqués comme celui de Joachim Löw, « si l’opportunité se présentait, il serait intéressé par le projet parisien. » Le profil de Roberto Martinez est aussi revenu, mais celle-ci aurait peut de chance d’aboutir, lui qui va disputer la Coupe du Monde avec la Belgique dans quelques mois. Thiago Motta ne se voit pas rester à la Spezia et conserve de très bons contacts avec la direction parisienne. Mais tout comme Le Parisien, un nom revient avec insistance : celui de Christophe Galtier. « Cela traduirait un changement radical de conception de la gestion sportive (et du projet de jeu). Et il faudrait indemniser Nice. » Au niveau de l’effectif, celui-ci sera « profondément redéfini ». Les deux objectifs principaux : « un groupe plus réduit et le renforcement de plusieurs secteurs de jeu ». Les joueurs placés sur la liste des transferts ? Julian Draxler, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Sergio Rico, Colin Dagba et Junior Dina Ebimbe… Certains milieux, Idrissa Gueye et Ander Herrera, ont aussi du souci à se faire. « Paris a une idée très précise du type de renforts dont il a besoin. Le PSG se dirige vers un recrutement moins « blingbling» que l’été dernier. » L’avenir de Sergio Ramos est incertain tandis que les dirigeants parisiens voudraient mettre en concurrence la charnière Kimpembe – Marquinhos. Au milieu de terrain, le PSG « veut refonder profondément son milieu de terrain. Avec l’arrivée de deux voire trois éléments (avec des profils étranges âges différents) » écrit L’Équipe. En attaque, l’objectif sera surtout de remplacer Angel Di Maria.

Les notes de L’Équipe : Navas 6 – Hakimi 5, Marquinhos 6, Sergio Ramos 6 , Kimpembe 5 – Verratti 5 , Danilo 6 – Di Maria 8 , Messi 7, Mbappé 9, Neymar 7