Vu et lu au sujet du PSG ce vendredi 28 août 2021 dans la presse hexagonale : Le dossier Mbappé qui se poursuit, la rumeur Haaland qui enfle, le groupe parisien qui se précise pour la rencontre contre Reims et l’interview de Javier Pastore.

Le Parisien explique que toutes les options restent ouvertes concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Le joueur ne serait pas contrarié de rester au PSG une saison de plus, bien au contraire. « Il adore Mauricio Pochettino et ses partenaires, n’a pas l’intention d’aller au bras de fer avec ses dirigeants, ne s’exprime pas et il se prépare même à vivre la première de Leo Messi ce dimanche, un morceau d’histoire à l’échelle du Championnat de France. » Le quotidien sportif informe que le Paris Saint-Germain « a refusé la deuxième offre du Real Madrid et en espère une troisième, plus élevée. Or la maison blanche faisait savoir dès jeudi soir que sa deuxième serait aussi sa dernière proposition. Comme toujours, un transfert, surtout de cette importance, se déroule sur fond d’immense jeu de poker menteur. » En cas de départ du numéro 7 Rouge & Bleu, le club de la capitale pourrait se tourner vers Erling Haaland même si l’affaire semble très complexe. « Du côté de Madrid, la confiance reste de mise et n’a pas faibli ce vendredi. Les médias proches du Real Madrid tablent toujours sur une arrivée imminente de l’International français. […] Perez discute en direct avec le cheikh Tamim Al-Thani pour ses affaires immobilières. C’est peut-être dans des sphères très élevées, qui dépassent le cadre d’un club, que se joue l’avenir de Mbappé » conclut le média francilien.

Le journal a interrogé Javier Pastore dans son édition du jour. L’Argentin est revenu sur les premières impressions de Leo Messi à son arrivée dans la capitale. « Il a aimé le Parc, il l’a trouvé joli… Non, vraiment, il est très content et c’est le plus important. Hâte de le voir revêtir le maillot du PSG ? Comme tout le monde ! On a envie de le voir avec un autre maillot, notre maillot du PSG ! Ça va être fantastique. Tout le monde attend cette rencontre. Ça va être le match le plus vu dans l’histoire du football, et je vais le regarder bien sûr. » Le reste de l’interview de Javier Pastore est à retrouver est à relire ICI.

L’Équipe de ce samedi parle « d’un poker menteur » sur le dossier Mbappé et explique que les conditions ne changent pas, à savoir que « Mbappé ne partira qu’à une seule condition, si le Real Madrid met le prix attendu par Paris. » Selon les informations du quotidien sportif, Leonardo aurait confié à Mbappé ce vendredi qu’il pense que le Real Madrid agit par stratégie pour montrer qu’il a tout tenté pour le recruter mais qu’il s’est heurté à un refus du PSG. Le joueur, qui voudrait aller au Real, aimerait y voir plus clair. La journée d’hier n’aura pas permis au feuilleton d’avancer, les Rouge & Bleu espéreraient « au moins » 180M€ (sans bonus).

Le média explique un peu plus loin qu’une prolongation au PSG semble à ce jour inenvisageable car « l’état des relations actuelles entre Mbappé et son employeur semblent si dégradées. » Et en cas de départ de Kylian Mbappé avant le mardi 31 août, le PSG aurait déjà ciblé la recrue idéale pour remplacer son numéro 7. En effet, l’attaquant du Borussia Dortmund – Erling Haaland – est bien présent dans la short-list des dirigeants parisiens. Mais à quelques jours de la fermeture du mercato, ce dossier semble être compliqué. En effet, son club – le Borussia Dortmund – « n’a pas l’intention de se séparer de son attaquant », mais reste à voir la réaction des dirigeants du BVB « en cas d’offre colossale, au moins supérieure à celle transmise par le Real au PSG. » Le quotidien sportif rappelle également que l’international norvégien de 21 ans – sous contrat jusqu’en 2024 – possèdera une clause libératoire de 75M€ (pouvant monter jusqu’à 100M€ en prenant en compte quelques paramètres) dès l’été 2022. De plus, Erling Haaland remplit les critères en cas de départ de Kylian Mbappé. Le Norvégien d’1m94 réalise des performances impressionnantes à seulement 21 ans. En Ligue des champions, l’attaquant a déjà marqué à 20 reprises (et 3 passes décisives) en 16 matches disputés (RB Salzbourg et Borussia Dortmund). Autre point non négligeable pour le PSG, son agent – Mino Raiola – entretient une bonne relation avec Leonardo, conclut L’Equipe.

Le XI probable du PSG face à Reims : Navas – Hakimi, Kehrer, Marquinhos, Diallo – Herrera ou Paredes, Gueye, Verratti – Messi ou Di Maria, Mbappé ou Messi, Neymar ou Di Maria.

A Reims justement, dimanche, les supporters du PSG « ne circuleront pas librement », prévient L’Union. Un arrêté préfectoral du 27 août 2021 encadrera les fans parisiens. L’accès à Delaune (20.000 spectateurs attendus) « est autorisé pour les supporters parisiens acheminés par bus ou mini-bus, sous escorte policière. Les bus et mini-bus devront rejoindre le péage de Thillois à partir de 18h30 le dimanche et seront escortés par la police nationale jusqu’au parking visiteurs de Delaune. Tout contrevenant à cette interdiction est passible d’une sanction pénale de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 30.000 euros. » Les joueurs du PSG iront eux au Continental dimanche en milieu de journée pour préparer la rencontre. Pour cette première de Lionel Messi, 150 journalistes ont été accrédités.