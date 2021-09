Vu et lu au sujet du PSG ce mercredi 1er septembre 2021 dans la presse hexagonale : La signature du jeune et explosif latéral gauche portugais Nuno Mendes (19 ans) en prêt payant de 5M€ assorti d’une option d’achat d’environ 40M€, Pablo Sarabia (29 ans) prêté au Sporting Portugal dans le cadre de cette même opération; et le feuilleton Mbappé qui s’offre une nouvelle saison.

« En conservant Mbappé et en recrutant le latéral gauche Nuno Mendes, le PSG boucle un mercato royal, fait essentiellement d’opportunités » (Messi, Wijnaldum, Donnarumma, Ramos), juge L’Equipe. Paris a dépensé cet été en indemnités 65M€ (60M€ pour Hakimi et 5M€ pour le prêt de Nuno Mendes). Cet été, le PSG « est resté loin des montants versés par Manchester United (145M€), Arsenal (147M€) ou Manchester City (119M€) et si les salaires proposés ont été élevés, forcément, ceux des clubs anglais ne sont pas si éloignés », observe le quotidien sportif. Qui est Nuno Mendes ? « Un joueur explosif, dont le dynamisme et la technique ne devraient pas jurer avec les qualités apportées par Achraf Hakimi dans le couloir droit » répond le journal sportif. « Son arrivée posera forcément, à terme, la question du maintien d’une défense à quatre, tant son profil le pousse vers l’avant. » En outre, le Portugais devrait être le n°1 au poste de latéral gauche, Juan Bernat (à son retour) le n°2, Abdou Diallo le n°3 et… Layvin Kurzawa (qui a refusé Galatasaray et Lyon) le n°4. Une dégringolade pour l’international français.

Concernant Kylian Mbappé, il n’y aura pas eu de troisième offre du Real Madrid malgré certaines rumeurs : « aucun document officiel n’est parvenu jusqu’aux bureaux de la Factory », assure L’Equipe. Un signal positif du Qatar n’est jamais arrivé et « Madrid en a donc tiré les conclusions plusieurs heures avant le gong ». Pas d’ultime offre pour l’attaquant de 22 ans. « Car le dernier mot revenait à l’émir. Le souverain a écouté les positions des pour et des contre mais il est finalement resté sur sa ligne initiale : hors de question de se priver de l’opportunité de vivre une saison avec le trio de rêve Messi-Mbappé-Neymar. Quitte à s’asseoir sur une indemnité XXL. » Ce non-transfert du siècle aura des conséquences, prévient enfin le journal : « les relations avec Nasser al-Khelaïfi et Leonardo se sont fortement dégradées et il apparaît à ce jour improbable de le voir accepter une prolongation. »

Le PSG aura été la « plaque tournante du mercato 2021 », juge Le Parisien. Son « recrutement luxueux rappelle le carnet d’adresses haut de gamme de Leonardo, et la puissance économique de l’actionnaire, le Qatar », commente Dominique Sévérac. Et Paul Pogba serait déjà dans les tuyaux. Avec une potentielle signature libre en 2022. Autre joueur sous contrat jusqu’en juin prochain mais possiblement sur le départ : Kylian Mbappé, qui « a déjà repoussé deux propositions du club parisien et qui entend rester maître de son destin. » Prolonger Kylian Mbappé est « un défi impossible à ce jour », lit-on. D’autant plus que « les approches du Real Madrid cet été, restées lettre morte, ont sans doute laissé des traces entre la direction et le joueur. » L’attaquant sera « archi-sollicité, de Manchester City à Liverpool, de la Juventus Turin à Chelsea. Mais lui possède un rêve et il entend le réaliser : évoluer au Real Madrid. Plus rien ne s’oppose à ce scénario désormais. » Évidemment, on peut supposer que le PSG va revenir à la charge. Mais Mbappé a repoussé deux offres de prolongation, « dont la dernière vertigineuse. Elle portait sur un contrat court jusqu’en 2024 avec un salaire supérieur à ceux de Neymar et de Messi, de 45M€ net par saison. » Et il a dit non.

« A l’exception des afficionados du championnat portugais, peu de supporters parisiens connaissaient ce matin le nom de Nuno Mendes », commente Le Figaro. « Pourtant le latéral gauche a été l’une des révélations et des éléments centraux dans la conquête du titre de champion du Portugal pour le Sporting, une première depuis près de 20 ans. Le club parisien s’offre donc un latéral jeune et prometteur sous la forme d’un prêt payant de 7M€ assorti d’une option d’achat de 40M€. »