La Revue de Presse PSG : Pogba, Camavinga, Kurzawa, Messi…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 17 août 2021 : Les pistes Pogba et Camavinga toujours d’actualité, l’avenir de Kurzawa, Messi et son prochain lieu de vie.

L’Équipe explique dans son édition du jour que le PSG pourrait toujours se montrer actif à deux semaines de la fermeture des transferts. En effet, le président des Rouge & Bleu – Nasser al-Khelaïfi – est resté assez vague sur la suite du mercato parisien. Et comme le rapporte L’Equipe, “un coup lors de la dernière semaine d’août n’est toutefois pas à exclure.” Mais une éventuelle arrivée d’un nouveau joueur devrait être conditionnée par le départ d’un membre de l’effectif parisien. Mais pour le moment, le vice-champion de France a reçu peu d’offres pour ses joueurs placés sur la liste des transferts.

Mais lors de la dernière semaine d’août, le PSG prioriserait le recrutement d’un milieu de terrain. L’une des priorités du mercato avant la signature de Lionel Messi, Paul Pogba (28 ans / sous contrat jusqu’en 2022) est toujours lié aux Rouge & Bleu. Le PSG n’a pas soumis d’offre à Manchester United mais “le club de la capitale observe l’évolution des rapports entre le clan Pogba et la direction mancunienne, qui rêve de lui arracher une prolongation de contrat.” Même si ce n’est pas d’actualité, le quotidien sportif rajoute que l’intégration de certains indésirables parisiens dans le transfert de l’international français pourrait être une solution à l’approche de la fin du mercato. Autre joueur en fin de contrat en juin 2022 : Eduardo Camavinga. Le milieu de 18 ans “plaît toujours aux décideurs de la capitale.” Malgré le souhait des dirigeants du Stade Rennais de prolonger leur joueur, l’international français n’envisage pas cette option à l’heure actuelle. Et afin d’éviter de le voir partir libre l’été prochain, le club breton pourrait accepter de vendre Eduardo Camavinga contre une somme avoisinant les 30M€, “voire un peu moins au cas où des joueurs figureraient dans la transaction.”

Le Parisien s’intéresse au prochain logement Leo Messi. Le premier choix se porterait sur Neuilly-sur-Seine (Hauts de Seine) ” pour les écoles internationales, le cadre de vie et les facilités d’accès au Parc des Princes et au camp des Loges, où les joueurs s’entraînent.” La deuxième solution serait dans le centre de Paris comme “plusieurs joueurs étrangers ont privilégié le cœur de la Ville Lumière. Zlatan Ibrahimovic logeait près de l’Arc de triomphe, alors que Thiago Silva avait choisi la Villa Montmorency, porte d’Auteuil, à cinq minutes du Parc des Princes. Facile pour accéder au stade ou rejoindre le camp des Loges via le périphérique et l’A13, Le XVIe arrondissement pourrait intéresser les Messi” explique le quotidien local. La dernière option, si les Messi se tournent vers le calme et la discrétion, alors ils “pourraient trouver leur bonheur dans les Yvelines, département où se trouve le camp d’entraînement. Plusieurs joueurs, dont Neymar, ont élu domicile non loin de Saint-Germain-en-Laye. Le secteur n’aurait pas forcément la préférence de la famille.” Il est précisé qu’à Barcelone ils s’étaient installés à l’extérieur de la ville, au sud, face à la mer.

Le journal évoque aussi la situation de Layvin Kurzawa qui a été convaincu du projet lyonnais suite à une discussion téléphonique très constructive avec Peter Bosz, le technicien lyonnais. Le média précise toutefois que rien n’est encore fait dans ce dossier puisque, si l’OL a bien pris la température auprès du PSG, les négociations concrètes n’ont pas encore débuté. Deux points centraux bloquent les tractations : le salaire du joueur (700 00€ brut annuel) et le prix demandé par le PSG (10 millions d’euros). Le club de la capitale “était prêt” à accepter l’offre de Galatasaray… “mais le joueur n’a pas voulu donner suite”. Mais la donne a changé et l’ancien monégasque serait prêt à faire ses valises cet été. Le Parisien nous apprend que Sarabia, Rafinha, Thilo Kehrer ne seront pas retenus en cas de belles offres.