La saison galère en EHF Champions League se poursuit pour le PSG

Si le PSG Handball réalise un sans-faute en championnat, c’est beaucoup plus difficile en EHF Champions League. Il s’est incliné une nouvelle fois contre Plock hier.

Hier soir, le PSG Handball recevait Plock dans le cadre de la neuvième journée de la phase de poules de l’EHF Champions League. En difficulté en Europe avec trois victoires et cinq défaites, le club de la capitale se devait de l’emporter contre Plock hier soir pour encore avoir ses chances pour la suite de la compétition. Le début de la rencontre est serré même si ce sont les visiteurs qui prennent le meilleur départ (3-5, 6e). Lors des quinze premières minutes de la première mi-temps, le PSG Handball ne va jamais réussir à prendre l’avantage, l’écart oscillant entre plus deux et plus un pour le club polonais (9-11, 17e). Plock va ensuite accélérer pour prendre jusqu’à cinq buts d’avance (13-18, 28e). Le PSG va finalement revenir aux vestiaires avec quatre buts de retard (14-18).

A lire aussi : Le PSG Handball s’offre les services de Simen Lyse

Le PSG n’a jamais mené dans ce match

En début de seconde période, le PSG Handball ne va pas réussir à réduire l’écart (16-20, 33e). À l’approche des 20 dernières minutes de la rencontre, les joueurs parisiens vont se rapprocher à un but de Plock (20-21, 40e). Les visiteurs ne vont pas paniquer et réussir à reprendre trois buts d’avance assez rapidement (20-23, 41e). Le PSG Handball va encore revenir à une unité (23-24, 44e) avant de voir les Polonais reprendre le large (24-28, 48e). Dans les dix dernières minutes de la rencontre, Plock va se montrer maladroit devant le but et voir le PSG revenir dans la rencontre (28-29, 54e) mais sans jamais parvenir à prendre l’avantage. Plock s’impose finalement d’un but (29-30) et inflige sa quatrième défaite lors de ses cinq matches d’EHF Champions League, la sixième en neuf matches depuis le début de la saison. Le PSG Handball se classe cinquième de son groupe et est actuellement encore dans les qualifiés pour les huitièmes de finale. Mais il ne compte que deux points d’avance sur Pelister Bitola, septième et premier non qualifié potentiel. Les Parisiens retrouveront les parquets dimanche après-midi (16 heures) avec la réception de Chambéry en Liqui Moly Starligue. Ils retrouveront l’EHF Champions League le 3 décembre prochain avec le déplacement à Barcelone.