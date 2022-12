Poissy sera bientôt le nouveau fief du PSG. C’est au sein de cette ville des Yvelines que le futur centre d’entraînement ultra moderne du club parisien verra le jour.

Cela fait désormais plusieurs années que le projet XXL du nouveau centre d’entraînement du PSG est lancé. Alors qu’il devait initialement voir le jour plus tôt, des retards, notamment liés à la pandémie du Covid-19, ont ralenti le chantier. Toutefois, le nouveau centre d’entraînement du club de la capitale, situé à Poissy, devrait être opérationnel d’ici à l’été 2023.

Une option de plus en plus concrète

Comme on s’en doute, la section masculine occupera les lieux dès l’inauguration officielle. Pour leur part, les féminines rouge et bleu devaient, à l’origine, jouir du Camp des Loges laissé vacant par les hommes. Cependant, ce jour, Le Parisien nous informe que ce plan serait sur le point de connaître un sacré bouleversement. En effet, il serait désormais question de voir les joueuses parisiennes elles aussi prendre place à Poissy. Si cela n’est pas encore décidé officiellement, c’est ce vers quoi la tendance tendrait très largement aujourd’hui. En revanche, ces dernières pourraient rallier ce nouveau centre d’entraînement un peu plus tard dans l’année. Selon LP, le PSG, qui disposera d’une surface globale plus que confortable, aimerait réunir toutes ses sections omnisports au même endroit, à savoir le centre de formation, le Judo, le Handball et donc sa section féminine et masculine.