La section judo du PSG recrute un grand nom du judo français

Relancée il y a quelques années avec Teddy Riner, la section judo du PSG possède des grands noms en ses rangs. Ce mardi, elle a annoncé l’arrivée pour quatre ans de Joan Benjamin Gaba.

Le PSG est un club omnisports. En plus de la section masculine de football, il y a également la section féminine de football, le handball et le judo. On peut également y ajouter une équipe E-Sport. Ce mardi, la section judo du club de la capitale, qui compte Teddy Riner dans ses rangs, a annoncé la signature d’une star montante du judo français, Joan Benjamin Gaba. Il a signé un contrat de quatre ans avec le PSG, soit jusqu’en juin 2029.

Les Jo de Los Angeles en ligne de mire

À seulement 24 ans, Joan-Benjamin Gaba affiche déjà un palmarès impressionnant : champion du monde 2025 à Budapest en –73kg, vice-champion olympique 2024, champion olympique par équipes, double médaillé de bronze aux championnats d’Europe (2024 à Zagreb et 2025 à Podgorica) et champion de France seniors en 2023, indique le PSG Judo dans son communiqué. « Signer au Paris Saint-Germain Judo pour les quatre prochaines saisons, c’est une étape importante dans ma carrière. Je rejoins un club ambitieux qui me permettra de continuer à progresser au plus haut niveau. L’objectif est clair : me préparer au mieux pour les Jeux de Los Angeles 2028 et aller chercher l’or. Je suis fier de porter les couleurs du PSG et de m’inscrire dans un collectif tourné vers l’excellence », s’enthousiasme Joan Benjamin Gaba.