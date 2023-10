Arrivé au PSG en 2022, Carlos Soler ne semble pas entrer dans les plans de Luis Enrique et sa situation inquiète du côté de l’Espagne.

Lors de sa signature au PSG à l’été 2022, Carlos Soler (26 ans) vivait un rêve éveillé. Titulaire indiscutable au CF Valence, l’Espagnol connaissait sa première expérience dans un grand club européen. Malgré une première saison où il aura disputé un total de 35 matches (18 titularisations, 6 buts et 3 passes décisives), le natif de Valence a souvent été la cible des critiques aussi bien chez les supporters qu’au sein de la direction du PSG. Une situation qui inquiète en Espagne.

Soler au coeur des tensions entre Luis Campos et Antero Henrique

En effet, comme le rapporte Marca, Carlos Soler aurait été dès son arrivée au coeur d’une guerre interne entre Luis Campos et Antero Henrique. Les deux hommes étaient en collaboration lors du mercato estival 2022 mais ne se seraient pas entendus sur de nombreux points. Et le dossier Carlos Soler a été l’un des sujets de tension. « Sa signature a été fortement critiquée et même le joueur international espagnol a été la cible de critiques. » Et selon Marca, l’Espagnol de 26 ans était même plus enclin à quitter le PSG cet été plutôt que de rester. Mais l’arrivée de Luis Enrique sur le banc de touche était vue comme une belle opportunités aux yeux de l’international espagnol pour poursuivre sa carrière chez les Rouge & Bleu. En effet, le coach parisien l’avait lancé en sélection et en avait même fait un homme important lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Cependant, Carlos Soler ne semble pas rentrer dans les plans de Luis Enrique. Souvent critiqué par les supporters du PSG, l’ancien Valencian est seulement apparu à six reprises en Ligue 1 (110 minutes) pour une seule titularisation lors de la défaite face à l’OGC Nice (2-3). Un temps de jeu famélique qui a des conséquences sur ses convocations en sélection, lui qui n’a pas été appelé par le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, pour la trêve internationale d’octobre. « Il est dans la pré-liste… mais en bas de la liste des milieux de terrain. Un autre signe que les choses ne vont pas bien », conclut Marca. Reste à savoir si un départ cet hiver pourrait relancer sa carrière, lui dont le contrat s’étend jusqu’en 2027 avec le PSG. Surtout que l’Euro 2024 approche à grand pas.