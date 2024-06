Les huitièmes de finale de l’Euro 2024 se poursuivent ce dimanche avec la rencontre entre l’Angleterre et la Slovaquie.

Après les qualifications de la Suisse contre l’Italie de Gianluigi Donnarumma (2-0) et de l’Allemagne contre le Danemark (2-0), l’Angleterre, l’une des favorites de la victoire finale à l’Euro 2024, affrontait la Slovaquie de Milan Skriniar. Le défenseur central du PSG était titulaire et capitaine de la sélection slovaque ce dimanche après-midi. Après leur victoire inaugurale contre la Serbie (0-1), les Anglais ont concédé deux nuls contre le Danemark (1-1) et la Slovénie (0-0) pour finir premiers de leur groupe. La prestation insipide contre les Slovènes a fortement été critiquée de l’autre côté de la Manche. De son côté, la Slovaquie a réalisé le bel exploit de battre la Belgique lors de son premier match de cet Euro 2024 (1-0), avant de s’incliner contre l’Ukraine (2-1) et de concéder le nul contre la Roumanie (1-1). Avec quatre points, comme l’ensemble de ses adversaires dans le groupe E, la Slovaquie a terminé parmi les quatre meilleurs troisièmes.

La Slovaquie se qualifie pour son premier quart de finale à l’Euro

Contre toute attente, ce sont les Slovaques qui dominent le début de la rencontre et qui se procurent les meilleures occasions. Ils vont valider cette domination avec l’ouverture du score d’Ivan Schranz. Après un long dégagement, David Strelec, suite à une tête de Juraj Kucka, est à la récupération, à l’entrée de la surface. Après une feinte, il sert Ivan Schranz, sur le côté droit de la surface, qui conclut de l’extérieur du pied droit à ras de terre (1-0, 25e). L’attaquant de la Slovaquie s’offre son troisième but dans cet Euro 2024 et rejoint Jamal Musiala et George Mikautadze en tête des classements des buteurs. Malgré ce but, les Anglais ne semblent pas se révolter et semblent incapables de se montrer dangereux. Au début de la seconde période, Phil Foden va enfin réussir à faire trembler les filets slovaques. Mais le joueur de Manchester City va voir son but annulé par la VAR après un hors-jeu (50e). Cinq minutes plus tard, les coéquipiers du numéro 37 du PSG vont être proches de s’offrir un deuxième but. Voyant Pickford très loin de ses buts, David Strelec tente sa chance du rond central, mais voit sa frappe passer à côté du but anglais. Éliminée, l’Angleterre va se procurer plusieurs belles occasions en fin de match pour tenter d’égaliser, trouvant même le poteau par l’intermédiaire de Declan Rice (80e). Alors qu’ils se dirigeaient vers une élimination, les Anglais vont voir Jude Bellingham égaliser d’une magnifique retournée acrobatique au bout du temps additionnel (1-1, 95e). Dès le début des prolongations, l’Angleterre va totalement renverser la situation avec un but de la tête d’Harry Kane (2-1, 92e). L‘Angleterre affrontera la Suisse en quart de finale, tombeuse de l’Italie. Milan Skriniar, titulaire et capitaine, a joué l’intégralité de la rencontre. Contrairement à ses trois premiers matches à l’Euro, il a été un peu plus fébrile en défense, même si les Anglais ne se sont pas montrés trop dangereux.