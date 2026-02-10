La société DPD regrette l’exploitation de sa marque sur un tifo du PSG

Lors du Classico, les supporters du PSG ont déployé plusieurs tifos. L’un d’entre eux a fait parler, celui où les Marseillais ont été qualifiés de livreurs avec une référence à la société DPD. Cette dernière s’est désolidarisée de ce tifo.

Si le PSG a réalisé une masterclass sur le terrain contre Marseille dimanche soir (5-0), ses supporters ont également répondu présent avec une ambiance folle et des tifos de très grande qualité. Sur l’un d’entre eux, les Marseillais ont été qualifiés de livreurs avec une référence à la société DPD. Cette dernière a tenu à se désolidariser de la banderole parisienne via un communiqué. « DPD France regrette l’exploitation et le détournement de sa marque observés lors du match de ce week-end dans des termes qui sont contraires aux valeurs de respect, d’inclusion et de responsabilité que nous portons au quotidien avec nos équipes. DPD France s’en remet aux travaux et aux conclusions de la commission de discipline de la Ligue Professionnelle de Football. »

DPD ne porte pas plainte

L’entreprise annonce également ne pas porter plainte pour le moment, dans l’attente des sanctions que prononcera probablement la LFP, avance Le Parisien. Pour rappel, le PSG devrait être convoqué par en commission de discipline de la LFP en raison de cette banderole mais également des nombreux chants jugés homophobes ou racistes entendus durant la rencontre, ainsi que de l’interruption temporaire de la partie en seconde période et des nombreux fumigènes craqués par les supporters.









