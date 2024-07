La somme réclamée par le PSG pour se séparer d’Ugarte connue

Manuel Ugarte pourrait quitter le PSG durant ce mercato estival. L’international uruguayen serait dans le viseur de Manchester United. Le PSG demanderait 70 millions d’euros pour le lâcher.

Arrivé au PSG l’été dernier contre 60 millions d’euros en provenance du Sporting CP, Manuel Ugarte n’a pas réussi à convaincre Luis Enrique d’en faire un titulaire indiscutable au sein du milieu de terrain du club de la capitale. Alors qu’il est encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028, les dirigeants parisiens ne seraient pas contre s’en séparer cet été. Le club le plus chaud pour récupérer l’ancien du Sporting se nomme Manchester United. Les Red Devils auraient déjà trouvé un accord avec Manuel Ugarte sur son futur contrat. Ils doivent désormais s’entendre avec le PSG. Selon les informations de l’Equipe, Manchester United avait déjà envoyé une offre à Paris pour son milieu à la mi-juin. « Sans que le montant ne filtre, le PSG avait refusé cette première proposition, tout en laissant ouverte la porte à un départ. »

Le PSG voudrait 70 millions d’euros

Le quotidien sportif explique que depuis cette offre, les positions entre le PSG et Manchester United se sont un peu rapprochées, sans pour autant qu’un accord soit trouvé. Pour lâcher son numéro 4, le PSG aimerait récupérer 70 millions d’euros, somme que les Mancuniens ne seraient pas prêts à investir dans l’immédiat, avance l’Equipe. « Les dirigeants anglais réfléchiraient à une structure de proposition différente, notamment un prêt avec une option d’achat facilement atteignable. » Agent de Manuel Ugarte, Jorge Mendes a avancé ces derniers jours sur un accord contractuel, indique le quotidien sportif. Ce dernier indique qu’outre la piste Joao Neves, le PSG n’exclut pas de recruter encore dans l’entrejeu. Du côté de Man United, on aimerait trouver des portes de sortie à Scott McTominay et Casemiro, afin de faire de la place à Manuel Ugarte. En parallèle de l’Uruguayen (23 ans), Manchester United étudie aussi la possibilité de s’offrir Adrien Rabiot, libre de tout contrat après cinq ans à la Juve. Il fait toujours partie des prétendants pour Xavi Simons, même si le Bayern Munich et le RB Leipzig sont en avance dans ce dossier. « Il travaille sur une arrivée du Néerlandais depuis la saison dernière. Les Anglais avaient même proposé 50 M€ à l’été 2023 au PSG. La puissance financière du club peut-elle faire la différence dans une transaction que Paris espère très élevée ? »