La Stampa et Tuttosport parlent de tentation du PSG pour Cristiano Ronaldo

Déçu par l’élimination du Portugal au Championnat d’Europe face à la Belgique, Cristiano Ronaldo (36 ans) doit digérer l’échec alors que les perspectives de titres se réduisent avec le temps qui passe. CR7 restera t-il à la Juventus pour une dernière saison ? Selon le journal turinois La Stampa le joueur lusitanien serait tenté par le PSG, qui, plus que la Juve, pourrait lui donner la chance de disputer la victoire finale en Ligue des champions. Cependant, aucune offre officielle n’est encore arrivée du club parisien aux Bianconeri, ni à Cristiano Ronaldo. “L’attaquant a toujours un contrat d’un an avec la Juventus et sait très bien que seul le PSG peut lui offrir ce salaire, en cas de départ de Mbappé, avec une opération sensationnelle qui combine terrain (gagner la Champions League) et marketing (Coupe du monde au Qatar en 2022). Jusqu’à présent, Ronaldo est resté silencieux sur le marché des transferts et son agent a gardé les cartes face cachée, même s’il n’a pas vraiment d’offre en main. Maintenant, cependant, l’heure est aux décisions et la Juve doit défaire le nœud le plus important”, peut-on lire dans ce journal.

Presse de Turin toujours, Tuttosport confirme les doutes de Cristiano Ronaldo. “Les derniers mois nous ont fait soupçonner quelque chose, lit-on. Le championnat d’Europe terminé, l’heure de vérité est arrivée et il y en a qui jurent, dans les couloirs, que la tentation du PSG est forte. Ce n’est pas la seule équipe où Ronaldo pourrait aller, mais c’est le club qui, plus que toute autre, pourrait faire face sans réfléchir au puissant investissement qu’implique sa signature. Par exemple, il y aurait Manchester United, qui pourrait proposer à la Juventus un échange avec Paul Pogba, mais dans les bureaux d’Old Trafford, ils ne sont pas si convaincus. Son salaire est actuellement de 30 millions net, environ 58,5 brut. La fiscalité anglaise n’est pas trop différente de celle italienne et entraînerait une dépense de 120 millions brut pour United en deux ans, car il serait vraiment étrange que Ronaldo signe un contrat d’un an, malgré ses 37 ans en février.”