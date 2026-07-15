La statistique impressionnante de Fabian Ruiz avec l’Espagne

Titulaire contre la France, Fabian Ruiz a été l’un des protagonistes de la victoire de l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde. Le numéro 8 du PSG affiche une statistique impressionnante avec la Roja.

Titulaire lors de la première journée de la phase de poules contre le Cap-Vert (0-0), Fabian Ruiz avait perdu sa place dans l’entrejeu de la Roja au profit de Pedri dès le deuxième match contre l’Arabie saoudite (4-0). Il l’a finalement retrouvé lors du quart de finale contre la Belgique, durant lequel il a marqué (2-1). Hier soir, lors de la demi-finale contre la France, le milieu de terrain du PSG était une nouvelle fois associé à Rodri et Dani Olmo. Et il a livré une très belle prestation, étant l’un des protagonistes de la qualification de la Roja en finale de la Coupe du monde (2-0). Avec la sélection espagnole, Fabian Ruiz affiche une statistique impressionnante.

Aucune défaite en 49 sélections

En effet, en 49 sélections, il n’a jamais perdu avec l’Espagne. Dans les chiffres, la Roja a remporté 36 matches et réalisé quinze matches nuls lorsque le numéro 8 du PSG a foulé la pelouse, comme le rapporte L’Equipe. Si on regarde ses 49 sélections avec l’Espagne, il a bien perdu une fois. Lors de la finale de la Ligue des nations contre le Portugal en juin 2025. Mais les Portugais s’étaient offert leur deuxième Ligue des nations lors de la séance des tirs au but (2-2, 3-5). Dans les statistiques, une défaite ou une victoire lors de la séance des tirs au but est considérée comme un match nul. Fabian Ruiz est donc bien invaincu avec l’Espagne. Il tentera d’augmenter cette invincibilité, pour sa 50e sélection, lors de la finale de la Coupe du monde dimanche soir.