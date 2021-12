La statistique positive de Lionel Messi en Ligue 1

Lionel Messi a du mal en Ligue 1 depuis son arrivée au PSG l’été dernier. L’Argentin (35 ans) n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise, réalisation nommée plus belle du mois de novembre, et a déjà trouvé quatre fois les montants. En neuf matches, il n’a donc marqué qu’un but mais a délivré quatre passes décisives, dont un triplé contre Saint-Etienne.

Malgré des débuts difficiles, le numéro 30 du PSG est leader dans une statistique en Ligue 1. En effet, il est le joueur qui affiche le meilleur pourcentage de passes vers la surface adverse réussies dans le championnat avec minimum 50 tentatives (58,6%). Il devance son coéquipier Achraf Hakimi (55,8%). Le podium est complété par le Lillois Jonathan Bamba (49,1%).

les meilleurs pourcentages de passes vers la surface adverse