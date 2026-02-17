La stratégie du PSG pour devenir le deuxième club des fans anglais

Le PSG est l’un des clubs les plus populaires du monde. Il compte de très nombreux fans partout dans le monde. Il a une stratégie pour devenir le deuxième club dans le cœur des fans anglais.

Le PSG est devenu l’un des clubs les plus suivis au monde. Avec le recrutement de stars et ses performances sur les terrains, le club de la capitale compte des fans partout dans le monde. Avec l’ouverture de PSG Academy mais également des boutiques, ils espèrent fidéliser un nombre de supporters et en gagner au fil des années. En Angleterre, il a un plan pour faire de lui le deuxième club dans le cœur des supporters anglais, comme le dévoile The Telegraph. Le PSG a ouvert une boutique « Ici C’est Paris La Maison », située sur Cavendish Square, à deux pas d’Oxford Street. Cette dernière propose aussi des ateliers de personnalisation de baskets, une machine de « neuro-relaxation » et plein d’autres choses.

Le PSG développe une influence culturelle comparable à celle de Ferrari et des Lakers

Victoriano Melero, directeur général du PSG, a expliqué au journal anglais cette stratégie qui consiste à défier les clubs de Premier League, et le reste de l’Europe, d’une manière différente. « Quel est l’intérêt ? On peut attirer les jeunes avec la marque PSG. Ils nous voient jouer à la télévision, en Ligue des champions, et nous voulons passer d’une marque qu’ils aiment à une marque qui les accompagnera toute leur vie. Faire jouer les enfants au football avec le Paris Saint-Germain, c’est s’assurer qu’ils seront nos supporters pour toujours. Cet enfant anglais peut faire du PSG, premier club étranger à ouvrir une boutique officielle à Londres en septembre 2023, son deuxième club. C’est vraiment l’idée, surtout en Grande-Bretagne. On sait qu’on est lié à son club dès la naissance. (…) De plus, créer une telle marque autour d’un club de football n’est pas chose aisée. Le Milan AC y parvient. Como est un bon exemple de club récent qui a réussi. » Les champions d’Europe développent une influence culturelle comparable à celle de Ferrari et des Lakers de Los Angeles face à la puissance financière de leurs rivaux de Premier League, conclut The Telegraph.