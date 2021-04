La Super League suspendue, Ceferin (UEFA) se félicite du “retour au bercail”

Ils étaient douze clubs “fondateurs” de la Super League, sept (l’Inter et les six clubs anglais) ont abandonné le navire séparatiste mardi soir sous la pression générale. Un revirement provoquant officiellement la suspension du projet pour un “remodelage”. Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, s’est félicité ce matin de ces retraits. L’idée étant maintenant “d’aller de l’avant, de rebâtir l’unité dont ce sport jouissait auparavant, et d’avancer ensemble”, a fait savoir le patron de l’UEFA dans un communiqué. Ceferin a ajouté “qu’il était admirable de reconnaître une erreur”, et que ces clubs avaient “fait une grosse erreur”. “Mais ils sont de retour au bercail maintenant, et je sais qu’ils ont beaucoup à offrir non seulement à nos compétitions, mais aussi à l’ensemble du football européen”, a ajouté le dirigeant. Manchester City et Chelsea pourront donc jouer les demi-finales de l’UEFA Champions League. Quid du Real Madrid, dirigé par Florentino Pérez, président de The Super League ? Quant au PSG, il sort grandi de ce séisme en tant que légaliste. Hier, Aleksander Ceferin a nommément remercié Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG. Une victoire.