La suspension de Lucas Hernandez réduite par l’UEFA

En fin de match contre Tottenham, Lucas Hernandez avait été expulsé pour un coup de coude sur Xavi Simons. Le numéro 21 du PSG avait écopé de trois matches de suspension. L’UEFA a finalement réduit sa sanction.

Doublure de Nuno Mendes, Lucas Hernandez joue assez régulièrement avec le turnover instauré par Luis Enrique. L’international français a participé à 18 matches toutes compétitions confondues (10 titularisations, 974 minutes de temps de jeu). Remplaçant au coup d’envoi de la rencontre de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions contre Tottenham, il avait remplacé Nuno Mendes à la mi-temps, qui s’était blessé. Auteur d’une bonne prestation, il avait vrillé en toute fin de rencontre en assénant un coup de coude à Xavi Simons alors qu’il n’y avait pas de danger.

À lire aussi : Lucas Hernandez, une remise en question attendue après son rouge







Il pourra jouer contre Newcastle

Après avoir été appelé par la VAR, l’arbitre de la rencontre avait décidé d’exclure le numéro 21 du PSG. Quelques jours plus tard, la commission de discipline de l’UEFA avait infligé trois matches de suspension ferme contre l’international français. Le PSG avait fait appel de la sanction. Ce vendredi, la commission de contrôle, d’éthique et de discipline de l’instance européenne a allégé la sanction à deux rencontres, rapporte Le Parisien. Il pourra donc retrouver la compétition avant la phase finale de la Champions League. Après avoir purgé son premier match de suspension contre l’Athletic Club (0-0), il manquera également le déplacement auSporting le 20 janvier prochain. Mais il fera son retour pour le dernier match de la phase de ligue contre Newcastle – au Parc des Princes – le 28 janvier prochain.