Lors de ce mercato estival, le PSG voudra se renforcer au poste de défenseur central mais Luis Campos veut dans le même temps prolonger le contrat de Sergio Ramos.

Le PSG va se montrer actif sur le marché des transferts. Si Luis Campos doit améliorer qualitativement l’effectif, il devra aussi gérer les retours de prêt et les joueurs en fin de contrat. Et concernant Sergio Ramos, la tendance est à une prolongation de contrat chez les Rouge & Bleu. Pourtant, l’Espagnol de 37 ans était loin de faire l’unanimité en début de saison, après une première année marquée par les pépins physiques (seulement 13 matches disputés). Mais l’ancien du Real Madrid a su renverser la tendance. Devenu un leader du vestiaire et un cadre apprécié par Christophe Galtier, Sergio Ramos a fini par convaincre le board parisien. « La réflexion des dirigeants a évolué au fil de ses performances. Certaines vraiment abouties comme lors de la double confrontation contre le Bayern Munich ne sont pas passées inaperçues », rapporte RMC Sport.

À voir aussi : Focus sur le rôle de Sergio Ramos dans le vestiaire parisien

Une proposition de contrat d’un an avec une baisse de salaire

Des performances qui ont fini par convaincre les Rouge & Bleu de prolonger l’aventure avec l’Espagnol. Toujours selon RMC, Paris est en passe de proposer un contrat d’une saison supplémentaire en baissant significativement le salaire du joueur, la presse espagnole évoque notamment des émoluments réduits de 50%. De son côté, Sergio Ramos n’a jamais caché son envie de poursuivre l’aventure dans la capitale française. Il « est conscient de la situation et sait qu’il ne peut pas prétendre aux mêmes émoluments », précise le média sportif. Mais reste à savoir jusqu’à quel point il serait prêt à faire des efforts. Avec les recrues annoncées, l’Espagnol pourrait désormais entrer dans une rotation mais gardera son rôle important sur et en-dehors du terrain.

Grâce à sa seconde saison complète (43 matches disputés toutes compétitions confondues) Sergio Ramos a gagné une forme de légitimité naturelle au sein du vestiaire du PSG. « Il est l’un des vices capitaine de Christophe Galtier. Le défenseur central est aussi à l’aise avec les jeunes du groupe élite que les stars du vestiaire. » Il n’hésite pas non plus à apaiser certaine situation comme lors du penaltygate en début de saison. « Dans un vestiaire ou l’égo au centimètre carré est très élevé, sa présence permet de fluidifier certaines situations », conclut RMC.