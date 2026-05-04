La très belle somme que devrait toucher le PSG pour son parcours européen

Le PSG est à une marche d’une deuxième finale de Ligue des champions de suite. Grâce à ce parcours, le club de la capitale s’est offert un très beau chèque.

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG se déplace à Munich pour y défier le Bayern Munich sur la pelouse de l’Allianz Arena en demi-finale retour de la Ligue des champions. Après le match spectaculaire remporté par les Rouge & Bleu (5-4), ces derniers voudront terminer le travail dans un stade qui est devenu historique pour le club de la capitale. C’est en effet dans ce dernier qu’il a soulevé la Ligue des champions pour la première fois de son histoire après une masterclass en finale contre l’Inter Milan (5-0). Si le PSG rêve d’un back-to-back, une qualification en finale pourrait aussi lui rapporter gros financièrement.

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Il va toucher au minimum 116 millions d’euros

En effet, comme le rapporte RMC Sport, le PSG a déjà empoché 116 millions d’euros pour son parcours en Ligue des champions lors de cet exercice 2025-2026. S’il se qualifie pour la finale, qui se tiendra à Budapest le 30 mai prochain, le PSG est assuré de toucher au minimum 136 millions d’euros, indique le média sportif. Au 16 avril, selon Football Meets Data, le Bayern avait l’assurance de remporter 127 millions d’euros pour cette saison de Ligue des champions, 124 millions pour Arsenal et 120 millions pour le PSG, explique RMC Sport. L’année dernière, avec son sacre en Champions League, le PSG avait empoché un chèque de 144 millions d’euros. Avec le faible montant des droits TV sur la scène nationale, les versements de l’UEFA ont permis au PSG de limiter la casse par rapport aux autres clubs de Ligue 1 et de finir l’exercice 2024-2025 avec un résultat négatif de « seulement » 40 millions d’euros, conclut RMC Sport.