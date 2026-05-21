La Tribune Auteuil fermée pour le premier match de la saison du PSG

Le 10 mai dernier, le PSG s’est imposé contre le Stade Brestois pour son dernier match de la saison au Parc des Princes. Les supporters parisiens avaient célébré avec des fumigènes. La LFP a sanctionné les supporters parisiens pour ça.

Champion de France, le PSG a quasiment validé son titre lors de la 33e journée de Ligue 1 en s’imposant contre le Stade Brestois au Parc des Princes grâce à un but de Désiré Doué (1-0). Comme à leur habitude, les supporters parisiens ont donné de la voix, ont déployé un très beau tifo et utilisé des engins pyrotechniques pour célébrer la nouvelle très belle saison du club de la capitale. Ce dernier point va malheureusement apporter une sanction à la Tribune Auteuil.

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Sanctionné pour l’usage d’engins pyrotechniques

En effet, lors de sa réunion du 20 mai, la commission de discipline de la LFP a statué sur l’utilisation d’engins pyrotechniques et expressions visuelles constatées lors de la victoire du PSG contre le Stade Brestois lors de la 33e journée de Ligue 1 le 10 mai dernier (1-0). Et la commission a décidé de sanctionner la Tribune Auteuil d’un match de suspension ferme. Le PSG ne jouant plus en championnat lors de cet exercice 2025-2026, la sanction prendra effet lors de la saison 2026-2027. Lors de son premier match de la saison de Ligue 1 au Parc des Princes, le PSG devra donc faire sans une partie de ses supporters.