Image : psg.fr

La Tribune Auteuil partiellement fermée pour une rencontre

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas15 janvier 2026

Pour le match contre Lille demain soir, le PSG devra faire sans une partie de la Tribune Auteuil. En effet, elle a été sanctionnée d’une fermeture partielle pour une rencontre. 

Demain soir (21 heures, Ligue 1 +), le PSG affronte Lille pour le compte de la dix-huitième journée de Ligue 1. Une rencontre qui doit permettre au club de la capitale de mettre la pression à Lens en reprenant la première place. Mais contre les Lillois, les Rouge & Bleu seront privés d’une partie de leurs supporters. 

Infractions notées lors de PSG / Paris FC

En effet, la commission de discipline de la LFP a sanctionné la Tribune Auteuil d’une fermeture partielle de la tribune pour un match. La sanction prenant effet immédiatement, elle sera donc appliquée dès le prochain match du PSG à domicile en Ligue 1, la réception de Lille demain soir. La raison de la sanction ? L’usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées lors du derby parisien le 4 janvier dernier (2-1), indique la commission de discipline dans son communiqué. Si la sanction n’avait pas été décidée à effet immédiat, elle aurait été purgée lors du Classico contre Marseille le 8 février prochain. 


